Fatec Itaquá oferece 200 vagas em cursinho gratuito

A Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Itaquaquecetuba, na região do Alto Tietê, abre 200 vagas para o cursinho pré-vestibular gratuito, que terá início em 24 de setembro. As inscrições devem ser feitas até o próximo dia 20, pela internet, na sede da unidade ou por telefone.

Para se candidatar a uma vaga, é preciso estar matriculado no último ano do Ensino Médio ou já ter completado esse ciclo. As aulas de reforço abordarão as disciplinas de português, atemática, inglês e atualidades.

Além de preparar os jovens para prestar o processo seletivo da Fatec, a ação busca apresentar as opções de cursos superiores de tecnologia oferecidos: Gestão Comercial, Gestão da Tecnologia da Informação e Secretariado. As disciplinas são ministradas voluntariamente por professores da própria unidade.

“Nosso objetivo é ajudar o aluno a organizar a rotina de estudo. Queremos contribuir para que a decisão seja mais consciente e mais próxima das habilidades demonstradas pelo estudante”, explica o organizador do cursinho, Francisco Tavares.

Além de Itaquaquecetuba, a Fatec Mogi das Cruzes também está com inscrições abertas para pré-vestibular gratuito na Região do Alto Tietê. Os interessados também podem obter mais informações pela internet.