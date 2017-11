Fatecs da região abrem inscrições para vestibular 2018 nesta terça

As inscrições para o vestibular 2018 do primeiro semestre das Faculdades de Tecnologia de São Paulo (Fatecs) começam nesta terça-feira (7). Na região, a instituição conta com duas unidades: Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba. O prazo para se inscrever vai de 7 de novembro a 7 de dezembro e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fatec. No Estado, são 14.130 vagas, distribúidas entre os 73 cursos gratuitos de gradução tecnológica.

Quem tiver interesse em participar do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo para o primeiro semestre do ano que vem terá até 7 de dezembro para se inscrever para o exame, que será realizado no dia 14 de janeiro de 2018. Para concorrer a uma das vagas o candidato deve ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do curso.

Para se inscrever é necessário preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico, imprimir o boleto e pagar a taxa no valor de R$ 64,80 (em dinheiro), em qualquer agência bancária.

Além da primeira opção de curso, no ato da inscrição é possível escolher a segunda opção da seguinte maneira: o mesmo curso de primeira opção em outro período na mesma Fatec; ou o mesmo curso de primeira opção em qualquer período de outra Fatec; ou ainda qualquer curso com o mesmo conjunto de disciplinas prioritárias (a relação dos cursos estará na internet, no momento em que o candidato for definir a segunda opção), em qualquer Fatec e período.

O candidato com deficiência e que precise de condições especiais para fazer a prova deve mencionar sua necessidade na ficha de inscrição eletrônica. Será necessária a apresentação de laudo médico, emitido por especialista, até as 15 horas do dia 7 de dezembro.

Quem pediu isenção e redução da taxa de inscrição poderá conferir o resultado da solicitação no dia 28 de novembro, no site do Vestibular antes de fazer sua inscrição.

O Manual do Candidato, que apresenta todas as datas, normas e orientações para o processo seletivo, estará disponível no site para download gratuito.

Inclusão Social

O Sistema de Pontuação Acrescida concede bônus de 3% a estudantes afrodescendentes e de 10% a oriundos da rede pública. Caso o aluno esteja nas duas situações, recebe 13% de bônus.

Para ter direito ao bônus, o candidato afrodescendente deve fazer a autodeclaração no ato da inscrição. O candidato também deve informar, no momento da inscrição, se é egresso do ensino público.

A comprovação de que cursou integralmente o Ensino Médio na rede pública (federal, estadual ou municipal) será exigida no ato da matrícula por meio da apresentação do histórico escolar ou da declaração escolar, contendo o detalhamento das séries cursadas e o nome da escola.

É indispensável que o candidato verifique se realmente tem direito à pontuação acrescida, pois a matrícula não poderá ser realizada e a vaga será perdida caso as informações não atendam às condições estabelecidas em sua totalidade.