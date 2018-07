Fatecs divulgam gabarito do Vestibular

O gabarito da prova do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo para o segundo semestre de 2018 já pode ser consultado nos siteswww.cps.sp.gov.br e www.vestibularfatec.com.br. A prova foi realizada neste domingo, 1º, e reuniu mais de 50 mil candidatos às vagas oferecidas pelas 72 Fatecs.

A prova contou com 54 questões objetivas e uma redação e foi aplicada durante cinco horas. Os candidatos dos 74 cursos oferecidos neste Vestibular podem checar o caderno de respostas para obter uma base de acertos, porém esse resultado não implica na somatória definitiva da prova. Os critérios de valor das questões para cada curso podem ser consultadas no Manual do Candidato.

Divulgação dos Resultados

No dia 20 de julho, cada Fatec vai divulgar a lista de classificação geral dos candidatos que participaram do Vestibular para o segundo semestre e a primeira lista dos convocados para matrícula. A relação pode ser vista também no site. Caso as vagas não sejam preenchidas pelos candidatos da primeira chamada, a segunda lista será afixada somente na faculdade no dia 25 de julho.

A matrícula deve ser feita na secretaria da Fatec onde o candidato pretende estudar, no horário determinado pela unidade de ensino, nos dias relacionados abaixo, desde que não seja feriado municipal na cidade onde a Fatec está localizada. Perderá direito à vaga quem não fizer a matrícula na data determinada ou deixar de apresentar os documentos exigidos.

23 e 24 de julho: matrícula dos convocados na primeira lista;

25 de julho: divulgação dos convocados da segunda lista, nas respectivas Fatecs;

26 de julho: matrícula para os candidatos chamados na segunda lista;

Documentos para Matrícula

Para efetivar a matrícula, o candidato deve entregar uma foto 3x4 recente e cópia autenticada em cartório ou cópia simples acompanhada do original de cada um dos seguintes documentos: certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente; histórico escolar completo do Ensino Médio ou equivalente; certidão de nascimento ou casamento; carteira de identidade (RG); cadastro de pessoa física (CPF); título de eleitor, para os brasileiros maiores de 18 anos, com o comprovante de votação ou certidão de quitação eleitoral; documento de quitação com o serviço militar, para brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino.

O candidato que ingressou no Sistema de Pontuação Acrescida pelo item escolaridade pública deve apresentar histórico escolar ou declaração escolar, comprovando que cursou integralmente o Ensino Médio ou EJA na rede pública municipal, estadual ou federal, com detalhamento das escolas onde estudou.

Caso o candidato pretenda obter aproveitamento de estudos em disciplinas já concluídas em outro curso superior, deve apresentar a documentação referente à carga horária, ementa e programa da disciplina cursada e histórico escolar da instituição de ensino superior de origem.