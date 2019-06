Fatecs divulgam locais de exame para o Vestibular do segundo semestre

Quem se inscreveu no processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) para o segundo semestre de 2019 já pode conferir a lista dos locais de exame na unidade em que deseja estudar. A informação também está disponível no site da Fatec. Na região, as unidades estão em Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes. A prova do Vestibular do dia 30 de junho começa às 13 horas e terá cinco horas de duração. Os portões das escolas serão abertos às 12h15 e fechados às 13 horas, impreterivelmente. Exame Comum a todos os cursos, a prova terá uma redação e 54 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas. Desse total, 40 questões abordam o núcleo comum do Ensino Médio – serão 5 perguntas de cada uma das 8 disciplinas: biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, química e português. Outras 5 questões envolvem raciocínio lógico e as 9 questões restantes abrangem conteúdo multidisciplinar das disciplinas do Ensino Médio. Quanto ao peso da prova, oito conjuntos de questões terão peso 1 e dois conjuntos, peso 2, conforme o eixo tecnológico a que pertence o curso escolhido pelo candidato. Para fazer a prova, é preciso levar caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2, borracha, e o original impresso de um dos seguintes documentos: cédula de identidade (RG); cédula de identidade de estrangeiros (RNE) dentro da validade; carteira nacional de habilitação (CNH), dentro da validade ou com até 30 dias do vencimento; documento expedido por ordens ou conselhos profissionais, dentro da validade, que por lei federal, vale como documento de identidade em todo País (exemplo: OAB, Coren e Crea, entre outros); carteira de trabalho e previdência social (CTPS) ou passaporte brasileiro, dentro do prazo de validade. O gabarito oficial do exame será divulgado no dia 30 de junho, a partir das 18h30, nos sites www.cps.sp.gov.br e www.vestibularfatec.com.br.