Fatecs divulgam resultado dos pedidos de isenção e redução da taxa do Vestibular

Já está disponível no site www.vestibularfatec.com.br a lista dos contemplados com isenção ou redução da taxa de inscrição do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo para o segundo semestre de 2019. No Alto Tietê, as unidades estão espalhadas por Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes.

As Fatecs vão conceder isenção total ou redução de 50% no valor da taxa de inscrição (de R$ 70 para R$ 35) aos candidatos que atenderam aos requisitos determinados para cada finalidade.

Inscrições para o Vestibular

Quem receber um dos benefícios deve fazer sua inscrição, exclusivamente pelo site, em um único curso de graduação, na Fatec de sua escolha de 23 de maio até as 15 horas do dia 10 de junho.

Outras informações podem ser encontradas no Manual do Candidato, que está internet.

Inclusão Social

O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede acréscimo de pontos à nota final obtida no exame, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a oriundos da rede pública. Se o candidato estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.