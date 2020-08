Fechamento de leitos no Hospital de Quarentena será gradativo até setembro

A Prefeitura de Suzano optou por fechar os leitos no Hospital de Quarentena de forma gradativa. Segundo a municipalidade, o prazo de funcionamento do equipamento foi prorrogado por mais um mês. Ainda de acordo com a Prefeitura, o fechamento gradual dos leitos acompanha a redução dos casos do novo coronavírus (Covid-19) na cidade.

Atualmente, o Hospital de Quarentena, que iniciou os atendimentos com cerca de 50 leitos destinados exclusivamente para pacientes com sintomas ou confirmações da doença, conta com 30 leitos disponíveis, sendo 20 de enfermaria e 10 de suporte avançado. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Suzano, no último sábado (22), o Hospital de Quarentena contava com 16 pessoas internadas, sendo 14 no setor de enfermaria e observação, e dois no setor de cuidado avançado e estabilização.

Desde o início da operação do hospital, 268 pacientes foram atendidos, todos encaminhados pela rede municipal de Saúde para o tratamento da doença. Vale ressaltar que o encaminhamento é necessário, uma vez que o hospital não faz atendimento de portas abertas.

Ainda no dia 22, a taxa de ocupação dos leitos municipais reservados para pacientes com o novo coronavírus era de 37%, contando com os leitos do Hospital de Quarentena.

O Hospital de Quarentena de Suzano foi inaugurado em 30 de abril. Montado na Arena Suzano, o complexo iniciou os atendimentos com até 50% da sua capacidade. Ao todo, o hospital tinha 80 leitos, sendo 70 de observação e enfermaria e 10 de unidade avançada, com aparelhos de auxílio ventilatório.

Segundo a Prefeitura, o objetivo do equipamento é de desafogar a demanda por leitos nas demais unidades de saúde do município. A equipe que trabalha no hospital é formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, assistentes sociais, farmacêuticos, técnicos de farmácia, auxiliares de limpeza, auxiliares de rouparia, funcionários administrativos e controladores de acesso, 24 horas por dia.

O Hospital de Quarentena teve investimento de R$ 527 mil na sua infraestrutura, e a gestão hospitalar é de responsabilidade do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), também responsável por insumos, limpeza, administração e trabalho médico.