Federação Brasil da Esperança realiza evento em Itaquá

A Federação Brasil da Esperança, composta pelo PC do B, PT e PV, realiza no sábado (18) o ‘Primeiro Encontro do Time do Lula’, em Itaquá.

O presidente da Federação em Itaquá, ex-vereador Oscar Cabrera, disse que “o objetivo da atividade é comemorar a vitória do Presidente Lula no último pleito eleitoral, reunir militantes dos partidos, amigos e simpatizantes”.

A atividade está programada para se iniciar a partir das 12 horas, na Estrada do Campo Limpo, 950, Jardim do Vale.

O vice-presidente estadual do PT, Fabiano Soares, disse que confirmaram presença os deputados federais Alencar Santana (PT) e Orlando Silva (PC do B). A expectativa é pela presença também de deputados estaduais e dos ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Luiz Marinho (Trabalho).