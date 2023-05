Feira da Mulher Empreendedora especial de Dia das Mães acontece nesta sexta (12) e sábado (13), em I

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, realiza nesta sexta-feira (12) e sábado (13), das 10h às 22h, a Feira da Mulher Empreendedora especial de Dia das Mães.



A ação ocorrerá na praça Padre João Álvares, no centro da cidade, com sorteios e distribuição de brindes. Simultaneamente, será realizado o 1º Festival Beneficente Gastronômico da APAE, das 11h às 23h.



Na programação de sexta está inclusa a simulação de primeiros socorros no trânsito por ocasião da campanha Maio Amarelo, aula de zumba e ritmos, apresentação do coral da APAE com a GCM e no sábado mais aula de zumba e ritmos.



"Essa é a oportunidade ideal para comprar o presente de Dia das Mães e ainda ajudar as mulheres do município. Haverá bolo de pote, trufa, copo da felicidade, pão de mel, perfumes, cestas, chinelos personalizados, kit de toalhas bordadas, entre outros", contou a secretária da pasta, Hadla Issa.



"Nosso objetivo com a Feira da Mulher Empreendedora é a divulgação dos produtos dessas mulheres artesãs como forma de auxiliar na renda e, respectivamente, incentivar a autonomia", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.