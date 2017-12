Feira em Mogi traz oportunidade de presentes de Natal exclusivos

A já tradicional Feira de Artes e Antiguidades do Carmo, em Mogi das Cruzes, volta a acontecer neste sábado (9), das 9 às 14 horas, no Largo do Carmo. Ótima oportunidade de garantir aquele presente de Natal único e inesquecível, já que as peças são exclusivas. A Feira ainda traz atrações musicais e gastronômicas para quem deseja passar o sábado no local em um programa solo, com a família ou os amigos.

A iniciativa é do Espaço Retrô e tem o apoio da Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes e tem entre seus objetivos a revitalização e retomada do Largo do Carmo como um ponto histórico, cultural de encontro entre os mogianos. Ao todo, são 10 expositores com peças de arte e antiguidades que trazem entre suas relíquias louças e porcelanas, artigos náuticos, militares, miniaturas e bibelôs e prataria.

Como uma forma de incentivar a ocupação artística deste histórico e tradicional espaço público, a feira também conta com a participação de artistas mogianos que desenvolvem a chamada "plain air". De origem francesa, a expressão é utilizada para descrever o ato de pintar ao ar livre, e não necessariamente dentro de um estúdio ou atelier.