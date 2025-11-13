Feira Gastronômica de Ferraz terá Black Food nesta 6ª antecipando-se à Black Friday

A Feira Gastronômica, em Ferraz de Vasconcelos, aderiu à temática do mês e realiza nesta sexta-feira, dia 14, a Black Food em alusão à Black Friday. Os empreendedores trarão algumas ofertas para o público que passar pelo Calçadão da Avenida XV de Novembro, a partir das 13 horas. São promoções especiais nos pratos oferecidos durante a feira que traz pelo menos 15 expositores com atrações da boa gastronomia como: comidas japonesa, italiana, lanches, doces, petiscos e geléias, além dos tradicionais pastéis e bebidas como chopp.

O objetivo é trazer opções aos ferrazenses de saborear pratos diferentes, incentivando e movimentando o comércio local, promovendo o desenvolvimento econômico da cidade. Para a coordenadora da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Érika Mellem, a feira gastronômica já caiu de vez no gosto da população: “Em dois meses de atividade da feira gastronômica, a avaliação é altamente positiva. Estamos procurando trazer sempre novidades para proporcionar aos frequentadores uma boa comida, música e para que todos possam curtir uma sexta-feira realmente diferente ficando e consumindo na cidade. Este é o nosso objetivo”, afirmou. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke, este é um projeto bacana da pasta que uniu cultura, lazer, desenvolvimento e incentivo aos produtores locais, tudo num só pacote. A Feira Gastronômica começa às 13 horas e vai até às 21 horas com brinquedos infláveis e apresentações musicais também. Nesta sexta-feira haverá a apresentação musical do Juninho Art Muve, a partir das 18 horas, tocando rock, MPB e reggae.