quarta 26 de novembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 26/11/2025
Região

Feira Gastronômica realiza Black Food com até 30% de desconto em Ferraz

Será uma ação promocional prevista para sexta (28), intitulada 'Black de Verdade' realizada pelos 21 expositores

26 novembro 2025 - 20h30Por de Ferraz
Feira Gastronômica realiza Black Food com até 30% de desconto em FerrazFeira Gastronômica realiza Black Food com até 30% de desconto em Ferraz - (Foto: Laura Ramos/Secom Ferraz)

A Black Food chegou de vez à Feira Gastronômica da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos com descontos de até 30% e uma variedade de lanches, pratos, salgados e doces oferecidos no Calçadão da XV de Novembro, no Centro da cidade. Será uma ação promocional prevista para sexta (28), intitulada ‘Black de Verdade’ realizada pelos 21 expositores escolhidos por meio de um chamamento público realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura.

Com bexigas pretas e amarelas e uma decoração toda especial para divulgar as ofertas, as tendas oferecerão descontos ao público que já está acostumado a curtir uma sexta-feira diferente, em pleno centro da cidade, regado a uma boa música e clima de descontração, das 13 às 21 horas. Cada uma das tendas terá pelo menos um produto no preço de Black Friday.

Para a coordenadora da pasta, Érika Esteves Mellem, o resultado da feira e a procura do público são os destaques e mostra que ela veio para ficar, ao privilegiar os empreendedores da cidade, movimentar o comércio no centro, chamar os consumidores para aproveitarem as atrações no local em um ambiente agradável, bem no coração da cidade, em clima de happy hour: “Todos os lanches e comidas produzidos no calçadão são preparados com muito carinho pelos empreendedores que trazem o melhor. Feito pelos empreendedores de Ferraz para os ferrazenses”, declarou. Há duas semanas foi realizado o esquenta da Black e as ações promocionais têm sido alusivas às datas festivas como o Dia da Consciência Negra, Halloween, entre outras.

Há barracas de lanches, pastéis, espetinho, hambúrguer, chopp, massas, comida japonesa, doces artesanais e uma infinidade de produtos. A atração musical é diferenciada também com música ao vivo. Nesta sexta-feira, o cantor sertanejo Fábio Xavier, que é ferrazense e promete animar o público que passar pelo centro. Em breve, a Feira Gastronômica será ampliada para mais dias da semana e entrará em clima de Natal também, se tornando a mais nova opção de lazer, boa gastronomia e diversão.

