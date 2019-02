Feira noturna do Mogilar estará em ritmo de Carnaval nesta sexta-feira

O clima de folia tomará conta da feira noturna do Mercado do Produtor Minor Harada, no Mogilar, nesta sexta-feira (1º). A atração será o Molho Madeiras que apresentará aos frequentadores as tradicionais marchinhas, trazendo para o espaço a animação dos bailes de Carnaval. A programação musical, que tem início às 19 horas, é uma parceria entre os feirantes e a Secretaria Municipal de Agricultura.

A variedade da praça de alimentação é uma das principais atrações da feira. Os visitantes encontram paella, bacalhoada, galinhada, lanches e porções, crepe, pastel, salgados, entre outras opções. Há ainda recreação infantil e a venda de frutas, legumes, verduras, ovos, temperos, laticínios, roupas, calçados, artesanatos, plantas e flores e peixes ornamentais. A feira noturna é realizada às sextas-feiras das 17 às 22 horas, na Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 550, no Mogilar.