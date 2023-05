Feirão de Empregos de Ferraz vai oferecer 800 vagas de empregos

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos vai oferecer 800 vagas de emprego no Feirão de Emprego, que será realizado no próximo dia 16 deste mês, no Ginásio Municipal de Esportes Marcílio Guerra, na rua Jácomo Zanchetta, 77, Sítio Paredão, no centro.

O evento é realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico em homenagem ao Dia do Trabalhador neste mês de maio.

As vagas estão sendo captadas junto às empresas parceiras do município e a expectativa é chegar a mil postos até a semana que vem.

Além das vagas oferecidas haverá ainda capacitação, orientação e cursos de qualificação profissional oferecidos pelas empresas parceiras, das 9 às 16 horas. O esquema de recepção aos candidatos será bem simples, sem precisar passar por todas as mesas de atendimento. Os candidatos poderão escolher e se dirigir aos serviços oferecidos: empregos, orientações e capacitações, entre outros.

Além disso, haverá cursos rápidos como os de Marketing Pessoal; dicas sobre como elaborar o currículo, bolsas de cursos universitários e a presença da Fatec de Ferraz, Etec e Univesp.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) que funciona no Centro de Integração à Cidadania (CIC) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Empresas (Sebrae) estarão presentes, assim como outros parceiros.

E falando novamente nas vagas, as de serviços estarão em alta. O vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico, Daniel Balke afirmou que o grande destaque serão as vagas para pessoas acima de 40 anos; quem está em busca do primeiro emprego e aquelas para as Pessoas Com Deficiência (PCD).

Em uma live realizada pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico hoje à tarde, o secretário falou mais a respeito do Feirão do Emprego. Para acessar a live basta acessar o perfil da Prefeitura de Ferraz no Facebook.