Região

Feirão de Empregos do Grau Técnico oferece mais de 300 vagas em Mogi nesta sexta

Além das oportunidades profissionais, o evento contará com uma programação especial que inclui palestras profissionalizantes, divulgação de vagas CLT e de estágio, apoio na elaboração e atualização de currículos, e sorteios de cursos gratuitos

22 outubro 2025 - 21h19Por de Mogi
Feirão de Empregos do Grau Técnico oferece mais de 300 vagas em Mogi nesta sextaFeirão de Empregos do Grau Técnico oferece mais de 300 vagas em Mogi nesta sexta - (Foto: Divulgação)

O Grau Técnico Mogi das Cruzes realiza nesta sexta-feira, dia 24 de outubro, das 9h às 14h, a 8ª edição do Feirão de Empregos, evento aberto ao público que vai reunir oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz. Serão mais de 300 vagas disponíveis em empresas de diversos segmentos de Mogi das Cruzes e região, por meio de 15 empresas parceiras.

Além das oportunidades profissionais, o evento contará com uma programação especial que inclui palestras profissionalizantes, divulgação de vagas CLT e de estágio, apoio na elaboração e atualização de currículos, e sorteios de cursos gratuitos.

Durante o Feirão, os participantes também terão acesso a salas individuais para processos seletivos, com a presença de recrutadores e representantes das empresas, proporcionando uma experiência completa de conexão com o mercado de trabalho.

Quem não tiver currículo pronto poderá fazer o documento no local, com o apoio da equipe do Feirão. Profissionais estarão disponíveis para auxiliar os participantes na elaboração e formatação do currículo, garantindo que todos tenham a oportunidade de participar dos processos seletivos. Essa ação reforça o compromisso do Grau Técnico com a inclusão profissional e o apoio à inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho, oferecendo orientação prática e gratuita.

As vagas abrangem diferentes áreas e níveis de formação, com oportunidades para vendedor, atendente, motorista, auxiliar de cozinha, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, controlador de acesso, porteiro, profissionais de obras e pós-obras, diarista, jardineiro, segurança, bombeiro civil, salva-vidas, zelador, operador de telemarketing, entre outras funções. As empresas participantes representam setores variados, como comércio, serviços, construção civil, segurança e alimentação, ampliando as chances de recolocação e de ingresso no mercado de trabalho.

O Feirão de Empregos é uma iniciativa do Grau Técnico Mogi das Cruzes, coordenada pela sua Agência de Emprego exclusiva, que atua durante todo o ano direcionando seus alunos ao mercado de trabalho, fortalecendo a ponte entre educação profissional e empregabilidade real.

Para participar, basta comparecer ao local com a Carteira de Trabalho (física ou digital) e cópias do currículo atualizado. O evento é gratuito e aberto ao público, sem necessidade de inscrição prévia.

Serviço:

Data: 24 de outubro (sexta-feira)
Horário: das 9h às 14h
Local: Grau Técnico Mogi das Cruzes – Rua Olegário Paiva, 36, Centro
Informações: (11) 4799-2500

Deixe seu Comentário

