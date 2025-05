Feirão de Empregos oferece mais de 400 vagas em diversas áreas e níveis de escolaridade

Interessados em concorrer a uma vaga no mercado de trabalho não podem deixar de participar do VII Feirão de Empregos da Grau Técnico Mogi das Cruzes, que ocorrerá no dia 15 de maio, das 9 às 14 horas, na unidade da escola profissionalizante localizada na rua Olegário Paiva 36, região central da cidade.

A organização do evento contará com diversas empresas trazendo oportunidades de emprego e estágio. É a primeira edição do ano de 2025. No ano passado, em duas edições, foram realizados mais de mil atendimentos.

Esta sétima edição contará com a participação de 15 empresas da região e mais de 400 oportunidades em diversas áreas e níveis de escolaridade.Os candidatos poderão fazer entrevistas durante o evento.

“Em cada edição do evento fortalecemos o nosso trabalho e fazemos novas parcerias com as empresas. Fortalecemos nossa responsabilidade com o desenvolvimento da cidade e assim vamos oferecendo grandes chances de empregar o trabalhador que está em busca de uma vaga no mercado”, destaca Carlos Gomes, coordenador do Feirão de Emprego.

Para participar, basta se dirigir até a escola, com a Carteira Profissional em papel ou digital e algumas cópias do currículo atualizado. Quem não tiver um currículo poderá fazer no próprio Feirão de Emprego com apoio para preparação e impressão gratuitamente.

As vagas são para contratações de vagas CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), estágio e jovem aprendiz a partir do Ensino Médio. Dentre as oportunidades estão: vendedor, atendente, motorista, atendente, auxiliar de cozinha, auxiliar administrativo, portaria, controlador de acesso, auxiliar de limpeza, obras e pós-obras, diarista, jardinagem, segurança, bombeiro civil, salva-vidas, zelador e telemarketing.

Entre as empresas parceiras participantes estão a Winover, TMKT, NUBE, Evo Estágios, CIEE (Centro de Integração Empresa Escola), NeoBpo, KNN Idiomas, Cuidare e diversas empresas de Recursos Humanos com oportunidades nas mais diversas áreas.

A proposta é facilitar o processo de contratação, oferecendo uma plataforma para que as empresas encontrem candidatos qualificados.

A programação também conta com serviços gratuitos, como palestras, oficinas e workshops voltados para o marketing pessoal, elaboração de currículos.

O coordenador do Feirão de Empregos, Carlos Gomes, explica que o evento é aberto para toda a população de Mogi das Cruzes e região. “O Feirão de Emprego faz parte do Instituto Grau Social. Neste dia, abrimos a Agência de Empregos da escola, que é exclusiva dos alunos, para o público em geral. Para o Feirão, pensamos no coletivo, para oferecer todas as oportunidades de emprego em um só lugar, em um dia especial. Tudo isso traz um grande avanço na empregabilidade da região", destaca.

Desde que foi inaugurado na Cidade, o Grau já doou mais de 300 bolsas de estudos para alunos de baixa renda.

Serviço: VII Feirão de Empregos de Mogi das Cruzes; Quando: 15 de maio (quinta-feira); Horário: das 9 às 14h; Onde: Grau Técnico – na Rua Olegário Paiva 36 - Centro.