Feirão de Estágios oferece 100 vagas para estudantes em Ferraz de Vasconcelos

Os estudantes do ensino médio, técnico ou de cursos superiores poderão se candidatar a uma das 100 vagas de estágio que serão oferecidas no Feirão de Estágios que será realizado em Ferraz de Vasconcelos nesta sexta-feira, dia 26, das 10 às 14 horas. A ação é uma iniciativa da Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (Acifv) em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura da Prefeitura de Ferraz.

Serão oferecidas vagas de Auxiliar de produção (40); Auxiliar administrativo (25); Logística (ao); Assistente contábil (5); Pedagogia (5); Atendimento (20) e Web designer (5). Os requisitos para as funções e a lista das vagas estão abaixo. É necessário que os estudantes estejam cursando o ensino médio, o ensino técnico ou curso superior. Para participar do Feirão de Estágios é necessário levar um currículo e documento com foto. A Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (Acifv) está localizada na Rua Bruno Altafin, 26, no Sítio Paredão. No ano passado, o Feirão de Estágios ocorreu em junho no prédio da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), no Jardim São João.

Veja as vagas disponíveis:

Auxiliar de produção - 40 vagas - cursando ensino médio

Auxiliar administrativo - 25 vagas - cursando ensino médio ou cursando Administração

Logística - 10 vagas - curando ensino médio ou graduação/ técnico

Assistente contábil - 5 vagas - cursando Ciências Contábeis

Pedagogia - 5 vagas - cursando Pedagogia

Atendimento - 20 vagas - cursando ensino médio

Web designer - 5 vagas - cursando TI ou outros na área