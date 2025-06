Feirão do Emprego em Poá oferece cerca de 2 mil vagas nesta terça-feira

Com cerca de 2 mil vagas oferecidas por empresas da cidade e região, a Prefeitura de Poá realiza, nesta terça-feira (17), das 9h às 16h, mais uma edição do Feirão do Emprego. O evento acontecerá na Praça de Eventos, localizada na avenida Antônio Massa, 150, no Centro da cidade, e tem como foco aproximar empregadores e trabalhadores em busca de uma recolocação ou da primeira oportunidade no mercado.

A ação é organizada pela Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Relação do Trabalho de Poá e, segundo a secretária Jeruza Reis, esta será a maior edição já realizada no município. “Vamos facilitar a conexão entre os candidatos e empregadores. É uma grande oportunidade para quem está buscando uma recolocação ou seu primeiro emprego. A ação surge em um momento em que o desemprego ainda é uma preocupação significativa em diversas regiões do país, especialmente entre os jovens e públicos em situação de vulnerabilidade social”, afirmou a secretária.

Destaque entre os participantes, a empresa TMKT, referência nacional no setor de call center, é uma das que mais disponibilizarão oportunidades. Ao todo, serão 1.500 vagas, divididas entre 500 para telemarketing receptivo, 500 para telemarketing ativo, 250 voltadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD) e outras 250 para jovens aprendizes com idades entre 17 e 24 anos.

Outra presença confirmada é a da organização social Gerando Falcões, reconhecida pelo trabalho com comunidades em situação de vulnerabilidade, que abrirá 100 vagas na área de vendas diretas. Já o Grupo Provider, especializado em terceirização de serviços e gestão de processos, contribuirá com 350 oportunidades para agente de atendimento. A empresa industrial Ibar também participará com 20 vagas para ajudante de produção.

Além dessas, outras empresas da região estarão presentes no evento, ampliando ainda mais o leque de oportunidades para os candidatos que comparecerem ao local com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos.



Ações sociais e serviços gratuitos

O Feirão do Emprego de Poá também contará com uma série de serviços à população. O Procon, o Sebrae Móvel, o Banco do Povo e o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Poá estarão à disposição para tirar dúvidas e orientar os participantes em diversas áreas, incluindo empreendedorismo, direitos do consumidor e acesso a crédito.

Em parceria com a Secretaria da Mulher, o evento também oferecerá ações sociais voltadas à autoestima e ao acolhimento. O projeto "Cabelos do Amor" estará presente com um espaço exclusivo, onde cabeleireiros voluntários farão cortes gratuitos durante o dia. Pipoca e algodão doce serão distribuídos para todos que passarem pela Praça de Eventos.