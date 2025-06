Feirão do Emprego em Poá realiza atendimentos e encaminha candidatos para entrevistas

A Prefeitura de Poá realizou na última terça-feira (17) a segunda edição do Feirão do Emprego e o atendimento de milhares de pessoas que buscavam oportunidade de trabalho na cidade e região. Organizado pela Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Relação do Trabalho, o evento aconteceu na Praça de Eventos e promoveu também corte de cabelo gratuito e outros serviços para a população.

Com mais de 2 mil vagas ofertadas por empresas da cidade e região, o Feirão se consolidou como um importante elo entre empregadores e trabalhadores, promovendo não apenas o encaminhamento de currículos, mas também entrevistas realizadas no local por empresas parceiras.

Para o prefeito Saulo Souza, que esteve no feirão ao lado do secretário de Governo, Dr. Saul Souza, a ação representa um compromisso da gestão com a população. “A Praça de Eventos se transformou em uma verdadeira agência de empregos, com uma equipe preparada para receber pessoas que buscam por oportunidades e lutam por uma colocação no mercado de trabalho. Essa é a nossa missão: garantir a geração de empregos para a nossa população e promover essa aproximação entre empresa e trabalhador”, afirmou.

A secretária de Indústria, Comércio, Emprego e Relação do Trabalho, Jeruza Reis, celebrou os resultados da ação. “O Feirão foi um grande sucesso. Conseguimos atender e encaminhar milhares de candidatos para oportunidades reais, mostrando o quanto é possível avançar quando há união entre poder público, empresas e a população”, destacou.

Além da intermediação de empregos em comércios e indústrias da cidade e região, a ação contou com diversos serviços gratuitos à população. O Procon, Sebrae Móvel, Banco do Povo e o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) estiveram presentes prestando orientação sobre direitos, crédito e empreendedorismo.

Com apoio da Secretaria da Mulher, o evento também promoveu ações voltadas ao cuidado e à autoestima. O projeto “Cabelos do Amor” atraiu dezenas de voluntários que doaram seus cabelos para a confecção de perucas da ONG Cabelegria destinadas a pessoas em tratamento contra o câncer. “Foi muito mais que um Feirão de Empregos. Vivenciamos uma verdadeira corrente do bem, com gestos de solidariedade que emocionaram a todos”, afirmou a chefe da pasta, Laudjane Ferreira.