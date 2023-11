Feirão do Emprego reúne 2,5 mil pessoas em Itaquá

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Econômico, realizou o Feirão do emprego na UNG do município, na quarta-feira (29), e reuniu 2,5 mil pessoas.



Na ação, foram disponibilizadas cerca de 1,3 mil vagas em diferentes áreas de atuação, em caráter temporário e efetivo, para todos os níveis de escolaridade. As pessoas puderam verificar as áreas disponíveis nas sete agências de emprego participantes.



"Estamos muito felizes com a adesão que tivemos nesse Feirão do Emprego. Com certeza muitas pessoas que participaram vão encontrar sua oportunidade para encerrar 2023 e começar 2024 com o pé direito", disse o secretário da pasta, Luciano Dávila.



"Na cidade, ainda há muitas pessoas procurando emprego. Essa ação, além de ajudar o munícipe, ajuda os empresários a acharem o candidato ideal para sua vaga. As pessoas precisam ser vistas", acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.