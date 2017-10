Feiras noturnas da cidade divulgam programação musical para o mês de outubro

As feiras noturnas do Centro e do Mercado do Produtor Minor Harada divulgaram nesta terça-feira (3) as atrações musicais do mês de outubro. Um repertório bem eclético aguarda os frequentadores das duas feiras. Na quinta-feira (5), o cantor Lúcio Negrão abre a programação da edição do Centro, na Rua Braz Cubas, 470. O músico Adney Andrade é atração desta sexta-feira (6) na feira do Mercado do Produtor.

A feira noturna do Centro é realizada às quintas-feiras, das 16 às 21 horas na sede da Secretaria de Agricultura, na Rua Braz Cubas, 470. As apresentações acontecem das 19 às 21 horas. Os visitantes poderão conferir neste mês atrações musicais com repertório eclético, que vai dos clássicos de Elvis Presley à MPB. No feriado de 12 de outubro não haverá a feira e a programação retorna no dia 19, com o cantor Angelus. O Molho Madeiras, conhecido pelo seu repertório de samba e choro, encerra a programação no dia 26.

Em comemoração à Semana do Idoso, nesta sexta-feira (6), às 19h30, a feira noturna do Mercado do Produtor Minor Harada, terá a apresentação da coreografia Cabaret, com a equipe de dança mogiana que participou dos Jogos Regionais do Idoso (Jori) 2017. O músico Adney Andrade também se apresentará abrindo a programação musical de outubro da feira. As apresentações musicais acontecem das 19 às 22 horas.

No dia 13 de outubro será a vez da dupla sertaneja Pedro e Luiz no espaço, que é destaque pela variada área de alimentação e recebe semanalmente cerca de 2 mil pessoas. O músico Angelus será a atração no dia 20 de outubro e o Molho Madeiras encerra a programação no dia 27.

As inscrições para músicos que desejam se apresentar nas duas feiras estão abertas e podem ser feitas na sede da Secretaria de Agricultura, de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas. Para se inscrever é preciso levar o formulário, disponível no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes, devidamente preenchido, cópia do RG do artista e currículo e/ou portfólio para auxílio na divulgação. Mais informações pelo telefone 4798-5136.