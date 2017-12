Feiras noturnas de Mogi divulgam programação musical do mês de dezembro

A feira noturna do Centro, na Rua Braz Cubas, receberá nesta quinta-feira (7) o músico Angelus com seu repertório eclético. Na sexta-feira (8) será a vez da dupla sertaneja Pedro e Luiz animar os frequentadores da Feira Noturna do Mercado do Produtor Minor Harada, no Mogilar. A Secretaria de Agricultura, em parceria com os feirantes, divulgou as atrações musicais deste mês, marcado pelas festividades do Natal e Ano Novo. As apresentações começam às 19 horas.

Na próxima semana, a dupla sertaneja Pedro e Luiz será a atração da feira noturna do Centro na quinta-feira (14). O Mercado do Produtor receberá na sexta-feira (15), o cantor Eduardo Kurtz com uma apresentação com muito rock clássico e MPB. Ás vésperas do Natal, nos dia 21 e 22 de dezembro, nas feiras noturnas de quinta e sexta, a atração será o músico Adney. O Molho Madeira, sucesso com samba e chorinho, também fará duas apresentações seguidas nos espaços. Os músicos serão a atração das duas feiras nos dias 28 e 29 de dezembro

As duas feiras já se transformaram em um ponto de encontro para famílias e grupos de amigos. Ás quintas-feiras, das 16 às 21 horas, a feira noturna do Centro na Rua Braz Cubas, 470, Centro, oferece barracas de artesanato, frutas, legumes, verduras e uma praça de alimentação recheada de boas opções. A feira noturna do Mercado do Produtor Minor Harada, realizada às sextas-feiras das 17 às 22 horas, recebe semanalmente cerca de 2 mil pessoas. A variedade da área de alimentação é um dos principais atrativos.

Para se apresentar nas feiras, os músicos podem se inscrever na sede da Secretaria de Agricultura, que agora fica no Mercado do Produtor Minor Harada, de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas. Os interessados deverão apresentar um formulário, que está disponível no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes, além de cópia de seu RG e currículo e/ou portfólio para auxílio na divulgação. Mais informações pelo telefone 4798-5136.