Felipe Ruffino discute o papel da comunicação na defesa de causas sociais durante a ExpoFavela

No dia 19 de julho, às 14h, o jornalista e assessor de imprensa Felipe Ruffino será um dos palestrantes da plenária LUA, durante a ExpoFavela São Paulo 2025. Ao lado da advogada Dione Assis e do ativista cultural Jota da Via, Ruffino participa da conversa “Favela é potência: Negócios, narrativas e direitos em movimento”, que propõe discutir como os territórios populares estão no centro da produção de inovação, cultura e transformação social.

Com trajetória marcada pela atuação independente na imprensa e pela fundação da Ruffino Assessoria, empresa focada em dar visibilidade a projetos de impacto social, Ruffino defende uma comunicação comprometida com a verdade, a justiça e a promoção de novos imaginários sobre a favela e seus agentes.

“Nós somos narradores da nossa própria história. Quando a favela fala, o Brasil escuta com mais verdade. Comunicação é uma ferramenta de defesa, de estratégia e de futuro. O que não é contado, não existe, por isso precisamos ocupar todos os espaços, inclusive os de mídia, com nossas pautas e nossos protagonistas”, afirma Felipe.

Além do trabalho em assessoria, Ruffino tem usado sua atuação pública para pautar temas como representatividade negra, direitos sociais, empreendedorismo periférico e mobilização comunitária. Para ele, a ExpoFavela representa um espaço de encontro e fortalecimento entre iniciativas que estão mudando o país “de baixo pra cima”.