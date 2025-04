Feriadão mobiliza operação especial nas rodovias do Alto Tietê, Baixada Santista e Vale do Ribeira

A Concessionária Novo Litoral (CNL) dará início às 14h de quinta-feira, 17, à Operação Feriado para atender ao aumento significativo de tráfego previsto por ocasião da Páscoa e Tiradentes. Os trabalhos seguirão até as 14h de quarta-feira, 22, e abrangerão os 212 km de rodovias administradas pela concessionária, incluindo trechos das SP-088 (Mogi-Dutra), SP-098 (Mogi-Bertioga) e SP-055 (Riviera-Santos e Praia Grande-Miracatu).

A expectativa é de que mais de 325 mil veículos circulem pela malha viária ao longo dos seis dias de operação. O plano inclui reforço no monitoramento, ampliação das equipes operacionais e atuação conjunta com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), para garantir a segurança e a fluidez do tráfego em um dos períodos mais movimentados do ano.

Durante a operação, a CNL mobilizará equipes e viaturas operacionais extras para suporte aos usuários, além da liberação do acostamento em trechos de maior movimento da SP-055, como na região da Riviera, e do serviço de apoio por motocicleta.

Recomendações aos motoristas

A CNL reforça a importância da direção responsável, do respeito à sinalização e da atenção redobrada aos pedestres e ciclistas, especialmente nos trechos urbanos das rodovias. Planejar a viagem com antecedência e realizar a manutenção preventiva do veículo são atitudes fundamentais para um trânsito mais seguro.

A estrutura da CNL à disposição dos usuários inclui oito postos do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs), climatizados e equipados com banheiros, fraldários, bebedouros, totens de teleatendimento e monitoramento por CFTV. Esses espaços também funcionam como base para o suporte logístico, com guinchos leves e pesados, ambulâncias (básica e avançada), motocicletas, caminhões-pipa e viaturas para captura de animais.

Em caso de emergências ou necessidade de apoio, os usuários podem entrar em contato pelo telefone 0800 098 88 55, disponível 24 horas por dia.

Sobre a CNL

A CNL administra 212 km de rodovias nas regiões do Alto Tietê, Baixada Santista e Vale do Ribeira com suporte operacional em oito postos de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), estrategicamente distribuídos ao longo das rodovias, além de inspeção de tráfego, guinchos leve e pesado, apoio mecânico, captura de animais, caminhões-pipa e atendimento pré-hospitalar por ambulância básica e avançada. O plano de ampliações e melhoramentos prevê investimentos de aproximadamente R$ 5 bilhões, obras que vão transformar os caminhos de seus usuários. Mais informações: www.novolitoral.com.br.