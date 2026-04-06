Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 06 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 04/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Feriado da Páscoa realça segurança no Rodoanel

Mesmo com o alto volume de tráfego, a rodovia manteve um excelente índice de segurança: foram registrados apenas cinco acidentes em todo o período todos de natureza leve e concentrados exclusivamente no trecho Sul

06 abril 2026 - 12h46Por Da Região
Feriado da Páscoa realça segurança no RodoanelFeriado da Páscoa realça segurança no Rodoanel - (Foto: Divulgação/SPMar)

O feriado prolongado de Paixão de Cristo e Páscoa, entre os dias 03 a 05 de abril, registrou intenso movimento nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário por onde circularam mais de 578 mil veículos (395.375 no trecho Sul e 183.694 no trecho Leste).
 
Mesmo com o alto volume de tráfego, a rodovia manteve um excelente índice de segurança: foram registrados apenas cinco acidentes em todo o período — todos de natureza leve e concentrados exclusivamente no trecho Sul. O trecho Leste encerrou o feriado com zero ocorrências.
 
No período ainda houve 716 acionamentos das equipes de apoio. Desse total, 268 casos estavam relacionados à assistência na via, sendo a maioria absoluta, 71%, ligadas a pane mecânica. Também ocorreram casos de pneu furado, pane seca, superaquecimento do motor e pane elétrica.
SPMAR - A Concessionária SPMAR atua na administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sendo responsável pela gestão de 76% do Rodoanel Metropolitano de São Paulo em operação.

 Trecho Sul - do km 30 ao km 86 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trechos Leste e Oeste do Rodoanel. O Trecho Sul tem acesso pelas rodovias Régis Bittencourt (entroncamento com o Trecho Oeste) no km 30; Imigrantes no km 70 e Anchieta no km 75, além da Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86.

Trecho Leste - do km 86 ao km 130 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trecho Sul à Rodovia Presidente Dutra. O Trecho Leste tem acesso pela via de ligação com a Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86; pela Rodovia Henrique Eróles - SP066 (km 115, em Suzano); pela Rodovia Ayrton Senna - SP070 (km 124 em Itaquaquecetuba) e pela Rodovia Presidente Dutra - BR116 (km 130 em Arujá).

Deixe seu Comentário

Leia Também

Estabilização de talude na SP-088 reforça segurança viária em trecho entre Arujá e Mogi
Região

Estabilização de talude na SP-088 reforça segurança viária em trecho entre Arujá e Mogi

De Suzano para o mundo: educação, propósito e políticas públicas que transformam vidas
Região

De Suzano para o mundo: educação, propósito e políticas públicas que transformam vidas

Região registra 161 ocorrências de furto de energia durante ano de 2025
Região

Região registra 161 ocorrências de furto de energia durante ano de 2025

Dia Mundial da Atividade Física: especialista do Imot reforça importância de exercícios na terceira
Saúde

Dia Mundial da Atividade Física: especialista do Imot reforça importância de exercícios na terceira

Mogi-Bertioga tem lentidão no feriado; 40 mil veículos passaram pela rodovia
Região

Mogi-Bertioga tem lentidão no feriado; 40 mil veículos passaram pela rodovia

TCE: deixar de cobrar taxa de lixo configura renúncia de receita
Região

TCE: deixar de cobrar taxa de lixo configura renúncia de receita