Feriado da Páscoa realça segurança no Rodoanel

O feriado prolongado de Paixão de Cristo e Páscoa, entre os dias 03 a 05 de abril, registrou intenso movimento nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário por onde circularam mais de 578 mil veículos (395.375 no trecho Sul e 183.694 no trecho Leste).



Mesmo com o alto volume de tráfego, a rodovia manteve um excelente índice de segurança: foram registrados apenas cinco acidentes em todo o período — todos de natureza leve e concentrados exclusivamente no trecho Sul. O trecho Leste encerrou o feriado com zero ocorrências.



No período ainda houve 716 acionamentos das equipes de apoio. Desse total, 268 casos estavam relacionados à assistência na via, sendo a maioria absoluta, 71%, ligadas a pane mecânica. Também ocorreram casos de pneu furado, pane seca, superaquecimento do motor e pane elétrica.

SPMAR - A Concessionária SPMAR atua na administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sendo responsável pela gestão de 76% do Rodoanel Metropolitano de São Paulo em operação.

Trecho Sul - do km 30 ao km 86 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trechos Leste e Oeste do Rodoanel. O Trecho Sul tem acesso pelas rodovias Régis Bittencourt (entroncamento com o Trecho Oeste) no km 30; Imigrantes no km 70 e Anchieta no km 75, além da Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86.

Trecho Leste - do km 86 ao km 130 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trecho Sul à Rodovia Presidente Dutra. O Trecho Leste tem acesso pela via de ligação com a Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86; pela Rodovia Henrique Eróles - SP066 (km 115, em Suzano); pela Rodovia Ayrton Senna - SP070 (km 124 em Itaquaquecetuba) e pela Rodovia Presidente Dutra - BR116 (km 130 em Arujá).