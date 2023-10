Feriado de 12 de outubro terá shows do Padre Fábio de Melo e Palavra Cantada em Itaquá

No dia 12 de outubro, em comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida e das Crianças, Itaquaquecetuba terá uma programação especial para os dois públicos. O cronograma começa às 9h30, no largo da Vila São Carlos, com a missa presidida pelo bispo diocesano Dom Pedro Luís.



Na ocasião, todos os padres da cidade estarão presentes: Waly, do Caiuby, Ricardo, do Recanto Mônica, Renato, do Centro, Thiago, do Santa Teresa, Rômulo, da Vila Gepina, Robson, do Jardim Patrícia, Luiz Filipe, do Scaffid, Cleber, do Louzada, Leonardo, da Vila Virgínia, Leonardo, do Jardim Odete, Luciano, do Jardim Luciana, Ramos, do Piratininga, Luiz Mercúrio, da Vila Japão, Tonhão, do Jardim Americano, Leandro, do Marengo, e Danilo, do Maragogipe.



Promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social, o Parque Ecológico Mario do Canto será palco de muita diversão para as crianças, das 10h às 16h, com show da dupla Sandra Peres e Paulo Tatit, da Palavra Cantada, trazendo sucessos como "Criança não trabalha", "Sopa", "Ora Bolas" e "Pindorama". Haverá, ainda, brinquedos infláveis à vontade e distribuição de pipoca, algodão doce e bola.



Às 20h30, de volta ao largo da Vila São Carlos, a Secretaria de Cultura traz ao palco o show do Padre Fábio de Melo. "Mais uma oportunidade de promover eventos bonitos e organizados para a nossa cidade de acordo com a tradição. Nossas crianças e fiéis merecem esse respeito e cuidado", destacou o prefeito Eduardo Boigues.