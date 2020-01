Feriado de Ano Novo tem 10 acidentes com uma vítima fatal no corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto

De 27 de dezembro a 1° de janeiro, o corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto registrou 10 acidentes no feriado de Ano Novo. Deste total, um foi fatal, quatro leves e três moderados. Ao todo, 889.170 mil carros passaram pelo trecho no Alto Tietê. Os dados são da Ecopistas, concessionária que administra o trecho (veja tabela completa do balanço abaixo).

Os números apresentados se referem aos pedágios de Itaquaquecetuba e Guararema. Levantamento da Ecopistas aponta que 499.259 mil carros seguiram sentido Rio de Janeiro, enquanto que 389.911 em direção à Capital paulista.

Corredor

Segundo a concessionária, no feriado de Ano Novo, 1,343 milhões de veículos passaram pelas quatro praças de pedágio do corredor, nos dois sentidos.

Entre 0 hora de sexta-feira (27/12/2019) e 23h59 de quarta-feira (1º) transitaram cerca de 767 mil veículos em direção às cidades do Alto Tietê, Vale do Paraíba, Campos do Jordão, Litoral Norte e Rio de Janeiro. No sentido da capital paulista, foram aproximadamente 576 mil veículos.

O pico do volume de tráfego em direção ao interior foi registrado na sexta-feira (27/12/2019) das 10h às 11h, quando 11.573 veículos passaram pelas quatro praças de pedágio. Já na volta para São Paulo, o movimento foi mais intenso na quarta-feira (1º) entre 16h e 17h, quando 11.073 veículos utilizaram as rodovias administradas pela Ecopistas.

No período, foram registrados 22 acidentes, sendo seis deles com vítimas. Das vítimas, sete tiveram ferimentos leves, três ferimentos moderados e uma faleceu.

Durante a operação do feriado, realizada pela Ecopistas com acompanhamento da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) e apoio da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, foram prestados 944 atendimentos. Entre eles, 401 socorros mecânicos, 84 atendimentos médicos e 459 guinchamentos.

Balanço por região:

Contagem de veículos Região Sentido RJ Sentido SP Alto Tietê (pedágios de Itaquaquecetuba e Guararema) 499.259 389.911 Vale do Paraíba (pedágios de São José dos Campos e Caçapava) 268.055 186.361 Total Geral 767.314 576.272