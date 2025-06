Feriado de Corpus Christi: SPMAR prepara Rodoanel para receber 720 mil veículos

A Concessionária SPMAR, responsável pelos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas, estima um fluxo intenso de aproximadamente 720.803 veículos durante a operação especial do feriado de Corpus Christi. A movimentação na via é aguardada a partir de quarta-feira, 18 de junho, estendendo-se até domingo, 22 de junho. O foco da concessionária é garantir a máxima fluidez e segurança do tráfego ao longo dos cinco dias do feriado prolongado.

A expectativa é que o Trecho Sul receba cerca de 540.562 veículos, com a maioria dos motoristas seguindo em direção ao litoral paulista. Já o Trecho Leste, com previsão de 216.241 veículos, deve concentrar o fluxo de usuários com destino a cidades do interior, como Aparecida do Norte.

Cuidados para uma viagem segura em dias frios

Com a chegada do inverno e a queda das temperaturas, a atenção com o veículo antes de pegar a estrada é redobrada. Andrew Aquino, gerente de operação da SPMAR, reforça a importância da prevenção:

"Neblina e garoa são condições climáticas mais comuns nesta época do ano, tornando essencial que o motorista cuide da visibilidade. Para isso, é fundamental checar as palhetas, o sistema limpador de para-brisa, o reservatório de água do para-brisa, e o funcionamento de faróis e lanternas. Ao mesmo tempo, em temperaturas mais baixas, a bateria é mais exigida e deve ser avaliada. Da mesma forma que os níveis de óleo, fluido de freio e o aditivo de arrefecimento que são vitais para evitar o congelamento da água e o superaquecimento do motor. Sem esquecer da calibragem dos pneus, cuja pressão varia em temperaturas mais baixas e é crucial para a segurança e estabilidade do veículo".

Melhores horários para viajar e evitar picos de tráfego:

Quarta-feira (18/06): Antes das 6h e depois das 20h.

Quinta-feira (19/06): Antes das 7h e depois das 19h.

Sexta-feira (20/06): Antes das 9h e depois das 20h.

Sábado (21/06): Antes das 7h e depois das 19h.

Domingo (22/06): Antes das 9h e depois das 20h.

Rodoanel: A Opção Inteligente para o Interior e Litoral

O Rodoanel oferece um percurso mais rápido e seguro, sendo uma excelente alternativa para motoristas que partem de diferentes regiões da Grande São Paulo e precisam acessar as rodovias Ayrton Senna e Dutra.

Região Oeste e Noroeste: Moradores de Osasco, Carapicuíba, Granja Vianna/Cotia, Alphaville/Barueri, ou da Zona Oeste de São Paulo (Butantã, Pinheiros, Jaguaré, Vila Leopoldina, Perus, Pirituba, Rio Pequeno, entre outros) podem utilizar os Trechos Oeste e Sul do Rodoanel. O acesso é facilitado pelas rodovias Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco ou Raposo Tavares.

Região Sudoeste e Sul: Para quem sai de Embu, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, ou da Zona Sul de São Paulo (Vila Sônia, Vila Andrade, Morumbi, Campo Limpo, Capão Redondo, Jardim São Luiz, entre outros), a melhor opção é acessar o Trecho Sul do Rodoanel pela Rodovia Régis Bittencourt e seguir até o Trecho Leste.

Região do ABC e Leste: Os motoristas das cidades do ABC e da Zona Leste de São Paulo (Itaim Paulista, Itaquera, São Matheus, Parque do Carmo, São Miguel, Sapopemba, entre outros) têm acesso direto ao Trecho Sul do Rodoanel pelo Complexo Jacu Pêssego/Avenida Papa João XXII, em Mauá.

Apoio 24 Horas ao usuário

A SPMAR dispõe de uma equipe preparada para atender a qualquer emergência na via, 24 horas por dia. Em caso de dúvidas ou necessidade de atendimento, os usuários podem contatar a concessionária pelo 0800 774 88 77 ou utilizar os 192 telefones de emergência disponíveis a cada quilômetro da rodovia. Todos esses serviços são gratuitos e funcionam ininterruptamente.

Adicionalmente, os Trechos Sul e Leste do Rodoanel contam com quatro unidades do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário), localizadas nos quilômetros 41, 68, 102 e 121. Esses pontos são ideais para uma pausa segura na viagem, oferecendo banheiros, fraldários, sala de espera e água potável, além de informações e assistência.

SPMAR - A Concessionária SPMAR atua na administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sendo responsável pela gestão de 76% do Rodoanel Metropolitano de São Paulo em operação.

Trecho Sul - do km 30 ao km 86 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trechos Leste e Oeste do Rodoanel. O Trecho Sul tem acesso pelas rodovias Régis Bittencourt (entroncamento com o Trecho Oeste) no km 30; Imigrantes no km 70 e Anchieta no km 75, além da Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86.

Trecho Leste - do km 86 ao km 130 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trecho Sul à Rodovia Presidente Dutra. O Trecho Leste tem acesso pela via de ligação com a Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86; pela Rodovia Henrique Eróles - SP066 (km 115, em Suzano); pela Rodovia Ayrton Senna - SP070 (km 124 em Itaquaquecetuba) e pela Rodovia Presidente Dutra - BR116 (km 130 em Arujá).