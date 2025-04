Feriado do Dia do Trabalho: SPMAR prevê mais de 1 milhão de veículos no rodoanel

O feriado do Dia do Trabalho (1º de maio) promete fluxo intenso de veículos nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas a partir desta quarta-feira (30). A concessionária SPMAR estima a circulação 1,1 milhão de veículos durante o período. A maior concentração de tráfego é esperada no trecho Sul, com a previsão de 735 mil veículos, enquanto o trecho Leste deve receber 366 mil.

Melhores horários para viajar:

Quarta-feira: Antes das 8h e depois das 19h.

Quinta-feira: Antes das 8h e depois das 14h.

Sexta-feira: Antes das 8h e depois das 19h.

Sábado: Antes das 10h e depois das 13h.

Domingo: Antes das 10h e depois das 20h.

Segunda-feira: Antes das 8h e depois das 14h.

A previsão meteorológica para o feriado indica a chegada de uma frente fria, com possibilidade de chuvas isoladas. Diante desse cenário, a concessionária SPMAR reforça o alerta aos motoristas sobre a importância da revisão dos veículos para que estejam preparados para condições climáticas adversas, conforme orienta o gerente de operações da SPMAR, Andrew Aquino.

“É fundamental que o motorista se prepare para diversas situações antes de iniciar a viagem, incluindo a verificação de itens essenciais de segurança como bateria, faróis, lanternas e limpadores de para-brisa. Em caso de chuva, esses itens garantem a visibilidade e a segurança de todos”, analisa Aquino, que inclui outros pontos de atenção no check list pré viagem: “É importante abastecer o veículo, verificar pneus, freios e fluidos. Antes de pegar a estrada, o motorista deve ter uma boa noite de sono, evitar o consumo de álcool e não se distrair ao volante, especialmente com o uso do celular”.

Em caso de chuva durante o trajeto, o especialista da SPMAR enfatiza a necessidade de uma condução segura: “Reduza a velocidade, mantenha uma distância segura do veículo da frente, evite ultrapassagens, mudanças de faixa e manobras bruscas. O uso do farol baixo é obrigatório, mesmo durante o dia”, afirma Aquino.

A rodovia conta com Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) que exibirão informações sobre as condições do tempo e da via. Em situações de redução repentina da visibilidade, os painéis emitirão alertas aos motoristas.

Dicas de direção segura em condições climáticas adversas:

Reduza a velocidade e freie com cuidado.

Acenda o farol baixo e sinalize as manobras com antecedência.

Mantenha distância segura dos demais veículos.

Dirija na defensiva, evitando ultrapassagens.

Apoio ao Usuário - Ao longo do Rodoanel, os usuários encontram telefones de emergência a cada quilômetro. Em caso de eventualidade, a SPMAR disponibiliza uma equipe completa de socorro 24 horas, com 21 viaturas de apoio, incluindo 5 ambulâncias, 8 guinchos (6 leves e 2 pesados), 6 veículos de inspeção e supervisão de tráfego, 1 caminhão de combate a incêndio e 1 carro de resgate de animais.

Maio Amarelo - O período do feriado também marca o início da campanha Maio Amarelo, um movimento internacional de conscientização para a segurança no trânsito, com o objetivo de reduzir acidentes e fatalidades nas estradas. Durante todo o mês de maio, o Rodoanel realizará ações de conscientização voltadas a todos os usuários da via. No sábado, dia 3 de maio, ocorrerá a campanha “Ciclista #SEJAVISTO”, que visa conscientizar os ciclistas sobre a importância do uso de coletes refletivos de forma prática, utilizando realidade virtual.

A SPMAR integra o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, gerenciado pela ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

SPMAR - A Concessionária SPMAR atua na administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sendo responsável pela gestão de 76% do Rodoanel Metropolitano de São Paulo em operação.

Trecho Sul - do km 30 ao km 86 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trechos Leste e Oeste do Rodoanel. O Trecho Sul tem acesso pelas rodovias Régis Bittencourt (entroncamento com o Trecho Oeste) no km 30; Imigrantes no km 70 e Anchieta no km 75, além da Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86.

Trecho Leste - do km 86 ao km 130 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trecho Sul à Rodovia Presidente Dutra. O Trecho Leste tem acesso pela via de ligação com a Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86; pela Rodovia Henrique Eróles - SP066 (km 115, em Suzano); pela Rodovia Ayrton Senna - SP070 (km 124 em Itaquaquecetuba) e pela Rodovia Presidente Dutra - BR116 (km 130 em Arujá).