Feriado do Natal deve movimentar mais de 2,3 milhões de veículos nas principais rodovias estaduais

As rodovias paulistas sob concessão devem ter tráfego mais intenso a partir das 12 horas de sexta-feira, dia 21, devido ao feriado de Natal. A estimativa é de que 2,3 milhões de veículos deixem a Região Metropolitana de São Paulo com destino ao Interior e Litoral Paulista. O maior movimento na saída para o feriado de Natal deve ocorrer nessa sexta-feira entre 12h e meia-noite e, no sábado, entre as 6h e 14h horas. Desde o feriado até o fim da temporada de férias, as concessionárias de rodovias paulistas implantarão a Operação Verão, iniciada nesta quarta-feira, (19), com encerramento em 8 de fevereiro de 2019. Na vigência da operação há reforço nas equipes de atendimento médico e mecânico e na frota de veículos, com número de guinchos e ambulâncias estimados para atender ao aumento do tráfego de veículos.

Para viajar com conforto e segurança, alguns cuidados são importantes e começam antes mesmo de sair de casa. Verificar os freios, amortecedores, luzes, óleo e pneus, inclusive a calibragem, são condições básicas para pegar a estrada. Os níveis da água do radiador e do limpador de para-brisa devem ser checados. É importante manter a documentação do veículo e do motorista em dia. Além disso, o condutor não deve esquecer os equipamentos obrigatórios como macaco, chave de roda, triângulo para sinalização e estepe. É essencial que o motorista tenha descanse no dia anterior à viagem e consuma alimentos leves para evitar a sonolência. Os viajantes também devem avaliar a melhor rota e, sempre que possível, evitar os horários de pico. É importante, também, ter anotado num papel ou gravado no celular o telefone 0800 de atendimento das concessionárias responsáveis pelas rodovias que for utilizar.

INFRAESTRUTURA REFORÇADA

Em todas as rodovias concedidas haverá reforço no monitoramento, operação e manutenção dos equipamentos, como call box, câmeras de TV, painéis de mensagem, veículos de apoio e equipes técnicas durante a Operação Verão. Também está previsto aumento no número de guinchos, ambulâncias e veículos operacionais em geral, além da implantação da operação "papa-fila" nos pedágios para agilizar a passagem nas cabines de cobrança manual, quando necessário. Os sites das concessionárias terão disponíveis, em tempo real, as condições de tráfego do trecho administrado da rodovia. O trabalho é desenvolvido também em parceria com a Polícia Militar Rodoviária.

ANCHIETA-IMIGRANTES

A Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), prevê que entre 330 mil e 520 mil veículos sigam para a o Litoral entre quinta-feira (dia 20) e quarta-feira (26). A concessionária espera aumento de fluxo no SAI na terça-feira (25), quando será implantada a Operação Descida Anchieta (4x6) das 7h à meia noite: os motoristas seguem sentido Litoral pelas duas pistas da Via Anchieta (SP-150) e sentido Planalto pelas duas pistas da Rodovia dos Imigrantes (SP-160). Na quarta-feira (26), será implantada a Operação Descida (7x3) das 11h às 19h, quando os motoristas seguem para o Litoral pelas duas pistas da Anchieta e também pela Pista Sul da Imigrantes. A subida é feita pela Pista Norte da Imigrantes.

AYRTON SENNA E TAMOIOS

Para quem vai viajar para a região do Vale do Paraíba ou Litoral Norte, a Rodovia Ayrton Senna (SP-070) deve ter movimento intenso entre as 7h e 12h de sábado (22). Entre 247 mil e 262 mil veículos devem deixar a Região Metropolitana de São Paulo em direção a cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Rio de Janeiro. Para o retorno do feriado, a previsão é de tráfego intenso entre as 16h e 20h de terça-feira (25).

Na Rodovia dos Tamoios (SP-099) a previsão é que o pico de tráfego se concentre entre as 14h e 20h na sexta-feira e entre as 6h e 14h de sábado. A Concessionária Tamoios estima que 238 mil veículos passem pela rodovia no fim de semana prolongado de Natal. Na sexta-feira (21) será implantada a Operação Descida, com uma faixa adicional no sentido litoral no Trecho de Serra (entre o km 68 e o km 81), a partir da 13h até as 17h de sábado (22). As obras de duplicação do Trecho de Serra serão interrompidas entre 22 de dezembro e 6 de janeiro. Para o retorno do feriado de Natal, a previsão é de fluxo intenso entre as 12h e as 22h de terça-feira (25).

Haverá restrição ao tráfego de cargas na Tamoios. Para os caminhões que irão seguir para o Litoral, não será permitido a circulação na sexta-feira (21) das 16h à meia-noite; no sábado (22) das 8h às 12h e na terça-feira (25), das 8h às 12h. No sentido São José dos Campos a restrição será implantada na sexta-feira (21) às 13h até às 17h de sábado (22); no domingo (23) das 15h às 23h; e na terça-feira (25), das 15h às 23h.

ANHANGUERA-BANDEIRANTES

Os motoristas que forem viajar para o Interior pelas rodovias Anhanguera (SP-330) e Bandeirantes (SP-348) devem evitar o período entre as 15h e 19h de sexta-feira e entre as 9h e 14h de sábado, horários em que a concessionária AutoBAn estima que haverá tráfego mais intenso. No período de Natal, da sexta-feira (21) à terça-feira (25) devem passar pelas rodovias 800 mil veículos. No retorno do Natal o pico de tráfego é previsto para o período entre as 17h e 23h da terça-feira (25).

No domingo (23) e na terça-feira (25) das 14h às 22h, os caminhões com destino à cidade de São Paulo pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) devem utilizar a Anhanguera (SP-330) no trecho entre o km 48 e o km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a SP-330 pela saída 48 da Bandeirantes. O desvio será implantado para melhorar a distribuição do tráfego e, assim, melhorar a fluidez em ambas as rodovias.

CASTELLO-RAPOSO

Segundo estimativa da concessionária ViaOeste, que administra o Sistema Castello-Raposo, na saída de São Paulo, o motorista deverá enfrentar tráfego intenso na sexta-feira (21), entre 12h e 20h, e também no sábado (22), entre 6h e 13h. Na volta à Capital, terça-feira (25), a previsão é de movimento intenso entre as 15h e 23h. Estima-se que 645 mil veículos trafeguem pelo sistema Castello-Raposo em viagens para as festas de Natal, entre os dias 21 e 25 de dezembro.

Para melhorar a fluidez do tráfego, a concessionária realizará esquema especial de atendimento no período. A frota completa de veículos da concessionária estará em operação para inspecionar o tráfego e prestar socorro médico e mecânico aos usuários, que podem recorrer ao 0800-701-5555, gratuitamente, 24 horas por dia.

BOLETINS DE ÁUDIO

No Twitter da ARTESP (@artespsp) os motoristas encontrarão o serviço da Agência com boletins sobre as condições de trânsito nas rodovias. Eventuais desvios, acidentes, interdições e situações que demandem atenção especial serão noticiadas pelo Twitter da ARTESP. Além disso, o conteúdo dos boletins também é livre para download e veiculação em rádios ou outros veículos de imprensa. Os dados são fornecidos pelo Centro de Controle de Informações (CCI) da ARTESP, que controla e fiscaliza as Concessionárias de Rodovias do Estado a partir das imagens das câmeras de monitoramento e de diversos sensores instalados na malha viária. Em feriados e em situações de emergência, a Agência intensifica o monitoramento das operações e da prestação de serviços das concessionárias.

EMERGÊNCIAS

É importante ter em mãos os telefones de atendimento das operadoras das rodovias e da Polícia Militar Rodoviária para eventuais emergências. O serviço de ajuda ao usuário, prestado pelas concessionárias de rodovias, é gratuito e está disponível 24 horas todos os dias nos 8,4 mil quilômetros de rodovias concedidas paulistas. O atendimento auxilia desde uma simples troca de pneu até a remoção de vítimas de acidentes e prestação de primeiros socorros.