Feriado: rodovias do Alto Tietê devem receber 2,6 milhões de carros em 4 dias

O feriado prolongado do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quinta-feira (20), deve movimentar mais de 2,6 milhões de veículos nas rodovias que atendem o Alto Tietê, segundo a Agência Reguladora de Transporte de São Paulo (Artesp).

A Concessionária Novo Litoral (CNL), que, na região, atua nas rodovias Mogi-Dutra (SP-088) e Mogi-Bertioga (SP-098), estima a passagem de 560 mil veículos em toda a malha rodoviária ao longo do feriado.

Este será o primeiro feriado prolongado após o início, em 1º de novembro, das cobranças do pedágio Free Flow nas rodovias administradas pela CNL. Ao todo, são três pórticos: o P1, trecho Arujá (R$ 1,56 por sentido, totalizando R$ 3,12 ida e volta); P2, trecho Mogi das Cruzes (R$ 1,99 por sentido, totalizando R$ 3,98); e P3, trecho Bertioga (R$ 6,95 por sentido, totalizando R$ 13,90).

No Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, administrado pela Ecovias Leste Paulista, são esperados 1,3 milhão de veículos. A via começa na Zona Leste de São Paulo e termina em Guararema. Na região, atende às cidades de Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Suzano e Poá.

Operação e segurança

Para atender ao aumento de circulação, todas as concessionárias mobilizarão equipes completas de Atendimento ao Usuário, Centros de Controle Operacional (CCO) e Praças de Pedágio, que operarão com capacidade total. Em horários de pico, podem ser acionados papa-filas para agilizar a passagem. Obras serão suspensas nos períodos de maior fluxo, evitando interferências no trânsito. O monitoramento das rodovias será realizado 24 horas por dia, de forma integrada com o Policiamento Rodoviário. "Estamos diante de um dos feriados mais movimentados do ano e o volume previsto demonstra a importância do planejamento operacional. Ampliamos recursos para garantir que o usuário tenha uma viagem segura, bem assistida e com o mínimo de interferências. É um trabalho integrado, pensado para que as rodovias estejam preparadas para atender o aumento expressivo do tráfego durante todo o período", pontua o diretor-presidente André Isper.