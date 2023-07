Férias de julho: parques estaduais são opção de lazer e cultura em SP e entorno

A temporada de férias começou com uma ótima oportunidade para desfrutar do tempo ao ar livre com a família e amigos. Os Parques Urbanos Estaduais, administrados pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), oferecem uma programação especial com atividades culturais e de lazer na capital e entorno. Abertos todos os dias, as unidades dispõem de equipamentos para práticas recreativas e esportivas, áreas de convivência e paisagens deslumbrantes.

Uma das opções é o Núcleo Engenheiro Goulart, um dos quatro que compõem o Parque Ecológico do Tietê (PET), situado na Zona Leste de São Paulo. Próximo à estação Engenheiro Goulart, da Linha 12-Safira da CPTM, possui uma área de 14 milhões de m², onde é possível visitar gratuitamente o salão de curiosidades e o Museu do Tietê. Além disso, oferece passeio de trenzinho e pedalinhos, que podem ser alugados para desfrutar do lago.

Também localizado na Zona Leste da capital, o Parque Itaim Biacica está parcialmente inserido em uma área tombada, a Fazenda Biacica. O local conta com um casarão histórico de arquitetura luso-brasileira, decorado com painéis de azulejos que retratam a chegada dos portugueses a São Paulo. Com uma área de 140 mil m², o lugar possui quadras poliesportivas, playground, campo de futebol e quiosques com churrasqueiras, entre outros espaços disponíveis para uso da população.

Já o Parque Ecológico do Guarapiranga, localizado às margens da represa de mesmo nome, na Zona Sul de São Paulo, possui como um dos atrativos especiais a Trilha da Vida, que proporciona uma experiência sensorial e interativa intensa com o meio ambiente. O funcionamento é o seguinte: o visitante percorre o caminho de olhos vendados e descalço, sendo guiado por um monitor que estimula o uso do paladar, do olfato, do tato e da audição. Ao final, é possível contemplar a represa do Guarapiranga.

Um museu a céu aberto, o Parque da Juventude, transformou a paisagem da Zona Norte de São Paulo ao substituir o antigo Complexo Penitenciário Carandiru por uma área de lazer e entretenimento ao ar livre. No local, os visitantes têm a oportunidade de explorar as ruínas do presídio e participar das oficinas de monitoria ministradas pelos educadores ambientais. No domingo, dia 9 de julho, das 14h às 16h, será realizado um minicurso de introdução às orquídeas que crescem em árvores.

Região Metropolitana

O Parque Jequitibá, localizado na Zona Oeste da Região Metropolitana, abrange áreas das cidades de São Paulo, Cotia, Osasco e está próximo das divisas dos municípios de Embu e Taboão da Serra. O parque possui 1 milhão de m² de remanescentes da Mata Atlântica, sendo um lugar ideal para quem gosta de fazer um piquenique ou praticar atividades físicas. No local, equipes de educação ambiental estão disponíveis para acompanhar os visitantes na Trilha do Sagui, onde é possível observar diversas espécies de fauna e flora. Além disso, os visitantes têm a opção de levar suas próprias bicicletas para tornar o passeio ainda mais divertido.

Quando se trata de Patrimônio Histórico, o Parque Chácara da Baronesa, localizado em Santo André, na divisa com São Bernardo, oferece aos visitantes a oportunidade de contemplar os edifícios que faziam parte da estrutura do antigo Haras São Bernardo. Além disso, o local é classificado como uma Área de Proteção Ambiental, sendo um refúgio no meio da cidade para aqueles que desejam desfrutar de momentos de descanso.

Para mais informações sobre essas e outras opções, acesse:

https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cpp/

Serviço:

Parque Engenheiro Goulart (Parque Ecológico Tietê)

Rodovia Parque, 8054 – Vila Santo Henrique, São Paulo

Área: 14 milhões m²

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 06h às 17h

Parque Biacica

Estr. da Biacica, 756 – Vila Seabra, São Paulo

Horário de funcionamento: Todos os dias, das 8h às 17h

Parque Ecológico do Guarapiranga

Estrada do Riviera, 3.286 – Jardim Riviera, São Paulo

Horário: De terça-feira à domingo, das 08h às 17h

Parque da Juventude

Av. Zaki Narchi, 1309 – Santana, São Paulo

Horário: Todos os dias, das 6h às 19h

Parque Jequitibá

Portaria Oeste, R. Sapucaí s/n, Cotia

Portaria Leste, Av Guilherme Fongaro s/n, São Paulo

Portaria Sul, R. 18 de Julho s/n, Cotia

Horário: Todos os dias, das 8h às 17h

Parque Chácara Baronesa

Av. José Fernando Medina Braga Nº 08, Bairro Jardim Las Vegas – Santo André, São Paulo

Horário: Todos os dias, das 8h às 17h