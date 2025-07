Férias escolares no Alto Tietê têm programação especial

As prefeituras do Alto Tietê já estão com a programação de férias preparada para o mês de julho. Com festas, oficinas e outros eventos, os municípios da região buscam garantir que as crianças aproveitem o recesso escolar com aprendizado, diversão e segurança.

Em Suzano, há várias atividades de cultura e lazer previstas para o mês de julho. A programação completa pode ser conferida no site da Prefeitura de Suzano, no link https://suzano.sp.gov.br/cultura/agenda-cultural-2

Mogi das Cruzes realizará duas edições do Programa Rua + Feliz, das 10 às 15 horas. A primeira acontece no dia 13, no Parque Centenário, e a segunda no dia 27, no Parque da Cidade. A proposta é oferecer diversão para todas as idades, além de prestar serviços em diversas áreas, como Procon, Assistência Social, Saúde, Educação, Mobilidade, Habitação e Saneamento.

Para as crianças, a programação inclui brinquedos infláveis, piscinas de bolinhas, esporte, dança, lutas marciais e entre outros. Além disso, Mogi contará com o Festival de Inverno, com ampla programação cultural durante todo o mês de julho. Para mais informações de ambos os projetos, basta acessar o site mogidascruzes.sp.gov.br.

Em Itaquaquecetuba, a Escola Municipal de Trânsito abrirá aos sábados e domingos, das 10 às 15 horas, durante as férias. As crianças poderão andar de bicicleta com segurança, desde que levem sua própria bicicleta e capacete. Já nos dias 22 e 23 de julho, a Secretaria de Educação do município promoverá a 7ª edição do Quintal da Criança. Com temática de floresta, o evento oferecerá atividades de lazer aos estudantes e familiares atendidos pelo Departamento de Educação Especial (DEE) em um ambiente acolhedor e sem poluição sonora.

A programação de Ferraz de Vasconcelos já começa desde o dia 30 de junho, com o projeto “Sacudindo nas Férias 2025”. A ação segue até o dia 25 de julho e oferecerá uma programação variada de atividades esportivas gratuitas, sem necessidade de inscrição prévia, nos ginásios municipais Marcílio Guerra e Paulo José da Cruz, o “Paulão”. Além disso, a cidade contará com diversas oficinas, shows e eventos para manter os cidadãos ocupados. Só na primeira semana de julho, o município sediou oficinas de bolsa de couro, o Arraiá Music, uma Festa Julina, cursos de fotografia, sessões de cine cultura, entre outros.