Férias na praça reúne diversas atividades em Ferraz

Com o final das férias escolares chegando a Secretaria de Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos preparou uma ação especial para as crianças da cidade neste sábado (31). O projeto “Férias na Praça” já se tornou tradicional na cidade e reunirá diversas atividades na Praça dos Trabalhadores (Centro de Convenções) que está situada na Avenida Brasil, 1807, na região Central.

A ação ocorrerá das 14 às 18 horas com brinquedos infláveis, algodão doce, pipoca e oficinas culturais.

Uma grande novidade dessa edição do projeto é a oficina de “Ripaton” que é um instrumento musical percussivo brasileiro, criado por Tony Daniel, feito de madeira sustentável.

Segundo a secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto, a ação promete reunir diversas crianças para curtirem o dia antes do recesso escolar acabar “As crianças sempre se divertem muito aqui na praça, estamos com altas expectativas para a população vir em peso” pontuou.

O evento é totalmente gratuito e livre para todas as idades.