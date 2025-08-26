Ferraz abre 60 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos está com 60 vagas de cursos profissionalizantes do programa Qualifica São Paulo, em parceria com o governo do Estado de São Paulo. Por meio do programa Trampolim, o Estado disponibilizou três cursos para a cidade: auxiliar de Recursos Humanos; panificação e manicure e pedicure. São 20 vagas em cada um dos cursos.

É uma oportunidade para as pessoas se qualificarem para o mercado de trabalho. Os cursos são presenciais, voltados para a qualificação profissional. As inscrições terminam no próximo dia 4 de setembro, com início das aulas previstas para o dia 15 de setembro. São aulas práticas que garantem também a certificação. As vagas são limitadas e não perca tempo para garantir esta oportunidade. É possível se inscrever de maneira on-line para as vagas no seguinte endereço: https://www.trampolim.sp.gov.br/pt/.

As aulas serão ministradas no Centro de Integração Social da Prefeitura de Ferraz, localizado na rua Getúlio Vargas, 199, no centro da cidade. Para o curso de manicure e pedicure, as aulas serão no período da manhã; de assistente de recursos humanos no período da tarde e na área de panificação, as aulas serão no período da manhã. Para os três cursos, as inscrições vão até o próximo dia 4 de setembro e as vagas são limitadas.