Ferraz abre 90 vagas para três cursos profissionalizantes

O Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos realizará inscrições para os cursos de Maquiagem, Elétrica e Corte e Costura nos dias 12 e 13 de março. As aulas serão ministradas por meio de uma parceria com o Centro Paula Souza e ocorrerão no Centro de Integração Social (CIS).

São 30 vagas para cada curso, que contam com certificado na conclusão. A capacitação de Maquiagem terá 48 horas de carga horária; o curso de Elétrica terá 70 horas; e de Corte e Costura, 60 horas. Todo material didático necessário em classe será oferecido pelo Fundo Social.

Nos dias de inscrição, os interessados devem comparecer no CIS das 8h30 às 15h30 munidos de RG, CPF, comprovante de endereço e carteira de trabalho constando o Número de Identificação Social (NIS). É necessário ser maior de 18 anos. No ato, a doação de um quilo de alimento é facultativa, mas aos que se disponibilizarem, vale ressaltar que os donativos são repassados para famílias carentes da cidade.

De acordo com a presidente do Fundo Social ferrazense, Bruna Chacon, os cursos oferecidos pelo CIS têm sido um sucesso e há grande expectativa para formação das turmas.

“No mês passado abrimos vagas para o curso de Construção Civil e a procura foi grande, por isso vale a pena irmos atrás de outros tipos de qualificação. Tenho certeza que teremos muito sucesso com nossos novos alunos”, destacou Bruna.

O preenchimento de vagas não será por ordem de chegada, mas sim por meio de uma avaliação socioeconômica de todos os inscritos, assim resultando na classificação. As aulas têm previsão para serem iniciadas no dia 9 de abril.

O CIS está localizado na Rua Getúlio Vargas, 199/201, no Centro.