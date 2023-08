Ferraz abre concurso público para 111 vagas na Saúde

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos abriu concurso público para 111 vagas em diversos cargos na área da Saúde. As inscrições começaram nesta quarta (9) e vão até o próximo dia 14 de setembro e custam R$ 68 para o nível médio ou nível médio técnico ou R$ 88 para nível superior.

As exigências dependem de cada cargo e é possível consultar o edital completo com todas as informações disponíveis no site da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos no endereço: (www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br) no Boletim Oficial do Município (BOM) edição 794 ou na aba Cidadão/Concurso Público.

Outra opção é no site do Instituto Mais (www.institutomais.org.br), que é a empresa organizadora do concurso público.

São 15 vagas de Agente de Combate às Endemias; (2) de Agente Sanitário; (2) de Fiscal Sanitário; 20 de Técnico de Enfermagem e 10 de Técnico de Saúde Bucal. Estas são as vagas que exigem apenas o ensino médico.

Já as vagas de nível superior são para Advogado Sanitarista (1); Arquiteto (1); Biólogo (1); Cirurgião Dentista – 20 horas (04); Cirurgião dentista da Estratégia da Saúde da Família (08); Educador Físico – SS (01); Enfermeiro (06); Farmacêutico (02); Fisioterapeuta (04); Médico Clínico Geral – H10 (01); Médico Clínico Geral H20 (01); Médico da Estratégia da Saúde da Família (2); Médico Infectologista (01); Médico Neurologista (1); Médico Neurologista Infantil (02); Médico Oftalmologista (01); Médico Psiquiatra (04); Médico Psiquiatra Infantil (1); Médico Radiologista (1); Médico Ultrassonografista (04); Médico Veterinário SS (01); Nutricionista (01); Psicólogo - SS (10) e Terapeuta Ocupacional (03).

Além dos salários que são variados conforme o cargo, a Prefeitura de Ferraz paga vale-alimentação no valor de R$ 350 com base na Lei Complementar nº 307, de 18 de dezembro de 2015 e suas alterações; Vale-transporte e salário-família. As inscrições e demais informações podem ser obtidas pelo site do Instituto Mais (www.institutomais.org.br).