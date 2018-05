Ferraz abre concurso público para 222 vagas na Educação

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos está com inscrições abertas para o concurso que admitirá 222 professores para a Educação no município. O cadastro pode ser realizado até o dia 14 de junho, exclusivamente pelo site da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Fundação Vunesp.

As vagas são para auxiliar de creche (60), professor de educação básica I (100) e professor de educação básica II em educação especial ou nas disciplinas de Arte, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa e Matemática (62). A prova tem previsão para ser aplicada em 12 de agosto. A avaliação objetiva, para todos os cargos, é de caráter eliminatório e classificatório, e visa avaliar o grau de conhecimento geral do candidato. A prova será composta por questões de múltipla escolha com 5 alternativas cada uma

As oportunidades são para quem tem ensino médio, com taxa de inscrição de R$ 56,50, e para quem possui ensino superior, sendo R$ 75.

De acordo com a secretária de Educação de Ferraz, Valéria Eloy da Silva Kovac, realizar este concurso é uma conquista, pois além de contribuir com o avanço da educação, traz credibilidade ao município.

“A fundação Vunesp, muito conceituada em todo o Brasil, é quem irá nos ajudar a testar nossos futuros professores. Por uma determinação do prefeito Zé Biruta (José Carlos Fernandes Chacon), esperamos professores qualificados, pois eles serão muito importantes dentro das escolas e na aprendizagem de cada aluno”, afirmou Valéria.

Remuneração

O salário para auxiliar de creche (carga horária de 40 horas semanais) é de R$ 1.312,43, e para os demais cargos (carga horária de 30 horas semanais) a remuneração é de R$ 2.342,16. Vale ressaltar que 5% das vagas são para deficientes.

Dependendo do cargo escolhido, nas provas serão cobradas conhecimentos gerais, abrangendo Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades, Noções de Informática, Pedagógicos e Legislação, além de conhecimentos específicos. Também dependendo da função escolhida, ocorrerá a prova de títulos. Os aprovados devem começar a atuar em 2019.

O edital completo do concurso da Prefeitura de Ferraz pode ser encontrado no www.vunesp.com.br/PFVA1801.