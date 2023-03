Ferraz abre inscrições para castração gratuita de cães e gatos

O mês de março em Ferraz de Vasconcelos também será dedicado à causa animal com a castração gratuita de cães e gatos. As inscrições já estão abertas e a ação atenderá animais sem raça definida.

Para participar basta fazer o cadastro na Secretaria de Meio Ambiente, que está localizada no Parque Municipal Nosso Recanto, no Jardim Pérola, das 8 às 17 horas. Caso o morador não consiga comparecer, as inscrições também podem ser realizadas pelo telefone 4678-2275.

É importante ressaltar que o programa de castração gratuita é destinado apenas para residentes ferrazenses.

A próxima castração será nos dias 23, 24 e 25 de março, no Parque Nosso Recanto.

Segundo a pasta, alguns cuidados são primordiais no dia da cirurgia, como manter o animal em jejum oito horas antes e não ingerir água pelo menos três horas antes do procedimento, além, é claro, dos cuidados pós-operatórios que serão esclarecidos pelas equipes veterinárias.