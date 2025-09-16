Envie seu vídeo(11) 4745-6900
terça 16 de setembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 16/09/2025
Região

Ferraz abre inscrições para castração gratuita de cães e gatos

Tutores interessados poderão cadastrar quantos animais desejarem, desde que sejam sem raça definida

16 setembro 2025 - 19h00Por de Ferraz
Ferraz abre inscrições para castração gratuita de cães e gatos - (Foto: Laura Ramos/Secom Ferraz )

A Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal de Ferraz de Vasconcelos realizará, no dia 24 de setembro (quarta-feira), as inscrições para o programa de castração gratuita de cães e gatos. 

A iniciativa visa promover a saúde dos animais e contribuir para o controle populacional, reduzindo casos de abandono no município.

Os tutores interessados poderão cadastrar quantos animais desejarem, desde que sejam sem raça definida. Para efetuar a inscrição, será necessário apresentar documento original com foto e comprovante de endereço.

As equipes estarão à disposição a partir das 9 horas, na Avenida Rosa Teixeira Bueno, n.º 305, Parque São Francisco. As vagas são limitadas e o atendimento será realizado por ordem de chegada, até o esgotamento das senhas.

No dia da cirurgia, alguns cuidados são indispensáveis: manter o animal em jejum por oito horas e suspender a ingestão de água pelo menos três horas antes do procedimento.

As orientações sobre o pós-operatório serão fornecidas pela equipe veterinária responsável.

Mais informações podem ser obtidas diretamente com a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, pelo telefone (11) 4678-2275.
 

Deixe seu Comentário

