Ferraz abre inscrições para castração gratuita nesta quarta

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, realizará nesta quarta-feira (19) as inscrições para o programa de castração gratuita de cães e gatos sem raça definida. A ação ocorrerá no Calçadão da XV de Novembro, a partir das 8 horas.

Os interessados devem apresentar documento original com foto e comprovante de endereço para garantir a vaga. Não há limite de inscrições por tutor, desde que atendam aos critérios estabelecidos. Além disso, também será promovida a adoção responsável de cães resgatados por meio do projeto “Me Leva Pra Casa”.

O procedimento cirúrgico será nos dias 21 e 22 de fevereiro, na rua Benedito Souza Leite, altura do número 49, na Vila Santo Antônio, próximo à UBS. Para a segurança dos animais, é necessário seguir algumas recomendações, como jejum de oito horas para alimentos e três horas para água antes da cirurgia. As orientações pós-operatórias serão fornecidas pela equipe veterinária no dia da castração.

Segundo o titular da pasta, Aparecido Marabraz, o objetivo é continuar garantindo o bem-estar dos animais e o controle populacional de forma responsável. “A castração gratuita é uma medida social indispensável para evitar o abandono e diversas doenças, além de contribuir para uma convivência mais saudável entre os bichinhos e seus tutores. Contamos com a participação de todos os ferrazenses nesta causa tão importante”, pontua.

Para mais informações, a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal está disponível pelo telefone 4678-2275.