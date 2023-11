Ferraz abre inscrições para creches municipais em 2024

As matrículas serão realizadas até 8 de dezembro e os pais precisam comparecer na unidade escolar pretendida com a certidão de nascimento do aluno, comprovante de endereço atualizado, documento original com foto do responsável pela criança, telefone e endereço de e-mail.

A primeira contemplação de vaga para o ano letivo de 2024 ocorrerá ainda este ano, no dia 14 de dezembro, e os pais serão informados por e-mail e contato telefônico. Dessa forma, o período de matrículas será realizado neste período.

É importante destacar que quem não conseguir a vaga permanece na lista de espera, com validade durante todo o ano letivo.

As crianças devem ser residentes de Ferraz de Vasconcelos e serão divididas nos seguintes grupos: Berçário I (a partir de 0 meses), Berçário II (1 ano), Maternal I (2 anos) e Maternal II (3 anos). Vale frisar que será permitido apenas uma inscrição ativa por criança, caso haja necessidade de alterar a opção de unidade escolar, o responsável deve desistir da antiga para realizar o novo cadastro em outra escola.

A classificação geral dos alunos será disponibilizada no site oficial da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos (www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br), na aba Secretaria de Educação/Resultado das Inscrições, onde será informada a posição por modalidade no âmbito geral.

O edital mensal de chamada das crianças contempladas naquele mês será publicado mensalmente.

A Prefeitura de Ferraz abre, nesta quinta-feira (16), as inscrições para novos estudantes nas creches municipais em 2024, destinadas às crianças de 0 a 3 anos.