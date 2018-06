Ferraz abre inscrições para curso de maquiador

Ferraz de Vasconcelos tem 30 vagas abertas para o curso de Formação Inicial em Maquiador. As aulas serão ministradas a partir do próximo mês na Escola Técnica Estadual (Etec) da cidade, localizada no bairro São João. A capacitação é uma iniciativa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em parceria com o Centro Paula Souza e com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agropecuária.

As inscrições podem ser realizadas por meio do link supermei.sebraesp.com.br. No ato, o munícipe deve estar munido de documentos pessoais e o preenchimento das vagas será por ordem de chegada. É necessário ser maior de 18 anos e a capacitação é direcionada aos moradores de Ferraz que já trabalham na área, que possuam ou não o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), ou para aqueles que queiram atuar efetivamente como maquiadores.

O curso deve começar no dia 26 de julho e ir até o dia 7 de setembro. Ao final da formação, o aluno receberá um certificado de 28 horas. As aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira, das 19 às 23 horas, na Etec de Ferraz. Vale ressaltar que os professores são do próprio Centro Paula Souza e todo o material necessário para a prática será oferecido pelo Sebrae.

De acordo com o titular da pasta, Pedro Elias Bou Assi, o curso é uma ótima oportunidade para implementar o currículo e se destacar no mercado de trabalho. “Sabemos que com esta crise que atinge nosso país, o desemprego está maior e a mão de obra qualificada se torna ainda mais necessária. Acredito no desenvolvimento da nossa cidade apesar disso, e creio que o Sebrae vem para dar suporte para a independência financeira dos ferrazenses”, afirmou Bou Assi.

O prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, destaca a importância de formações como esta na cidade. “A gente sabe que a única forma de entrar no mercado de trabalho é estudando, e além de facilitar isso, este curso e outros que são ministrados na cidade, trazem uma maior riqueza intelectual para o aluno, deixando ele mais próximo de um bom serviço”, ressaltou o chefe do Executivo ferrazense.

Para mais informações, o munícipe pode entrar em contato com o Posto do Sebrae Aqui, localizado no Centro, pelo número 4678-2697.