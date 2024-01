Ferraz abre inscrições para o programa Unilivre

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, informa que abrirá inscrições do programa Unilivre, para novos cadastros e recadastramento dos atuais participantes. O processo de inscrição ocorrerá no período de 22 de janeiro a 15 de fevereiro.

O projeto concede transporte público gratuito para os estudantes universitários. Os interessados devem morar ou trabalhar pelo menos 1,5 quilômetro de distância da faculdade ou do ponto de interligação com o transporte público, estar devidamente matriculado e com frequência efetiva na instituição pública ou privada com aulas em regime presencial. Os interessados podem verificar se têm direitos pelas leis municipais, a saber: 3448/2022, 3450/2022 e o decreto 6547/2022.

Vale salientar que o benefício será concedido apenas aos estudantes residentes no município e que se enquadrem nos critérios estabelecidos, a saber: declaração de matrícula do aluno, que sejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), por exemplo.

Mais informações, basta entrar em contato com a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana pelo número 4674-4000.