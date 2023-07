Ferraz abre processo seletivo com 269 vagas para agentes de saúde

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos abriu processo seletivo para 269 vagas de agentes comunitários de saúde. As inscrições começaram nesta quarta-feira (12) e seguem até o próximo dia 7 de agosto pelo site do www.institutomais.org.br. A inscrição custa R$ 57.

São 67 vagas efetivas; 9 vagas para Pessoas Com Deficiência (PCD) e 193 para a formação de um cadastro reserva. O processo seletivo já detalha onde vão trabalhar os 67 agentes que devem ser chamados de imediato, por bairros na cidade: (6) na UBS Geraldo José Rodrigues Alckimin, no Jardim Yone; (6) na UBS Antônio Nhan, no Cidade Kemel; (6) na UBS Marcelo Petegrosso Pereira, no Bela Vista; (6) na UBS Lucas Simplício Deliesposti, no Jardim Rosana; (4) na UBS Mário Squizato, no Jardim Helena; (9) na UBS Vila Santo Antônio, no bairro do mesmo nome; (6) na UBS São Lázaro, na Vila Margarida; (6) na UBS Vila Jamil, no bairro do mesmo nome e (9) na UBS Vila São Paulo. O candidato deverá ter ciência se reside na respectiva área de abrangência de opção, quando da realização da inscrição.

O candidato ao emprego de agente comunitário de Saúde deverá realizar a inscrição observando o perímetro delimitado nas tabelas do processo seletivo, sendo de total responsabilidade do candidato a escolha da UBS correspondente para a opção de emprego UBS/área de abrangência, não havendo possibilidade de troca de opção, após a realização da inscrição e/ou quando da contratação.

As vagas de agentes de saúde exigem ensino médio completo, diploma ou certificado de conclusão do curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40 horas, além de residir na área de abrangência da vaga disponibilizada, desde a data da publicação do edital do processo seletivo. O salário é de R$ 2.640,00 por 40 horas semanais.

Entre as atribuições do agente comunitário de saúde estão trabalhar com as famílias da base geográfica delimitada; estar em contato permanente com as famílias; desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade.

Para mais informações, basta entrar em contato com o SAC do Instituto Mais no telefone: 2539-0919, no horário das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas ou pelo email: institutomais.org.br.