Ferraz abre semana especial do Mês da Mulher com programação de cuidado, autonomia e conscientização

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou, na manhã desta quarta-feira (11), a cerimônia de abertura da semana especial de ações em celebração ao Mês da Mulher. A iniciativa, organizada pela Secretaria de Administração, reuniu servidoras municipais e autoridades em um momento de reconhecimento, valorização e fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres do município.

Participaram da abertura a prefeita Priscila Gambale, a vereadora Selma Francisca, além das secretárias municipais de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto Rodrigues e de Educação, Paula Trevizolli. Também estiveram presentes a coordenadora da Coordenadoria da Mulher, Juliane Gallo, e a diretora da Casa da Mulher Paulista Ferrazense, Adriana Trajano, reforçando a integração entre diferentes setores da administração municipal na promoção de ações de apoio, proteção e desenvolvimento para as mulheres ferrazenses.

Com o tema “Mulheres que transformam nossa cidade”, a programação ao longo da semana reunirá uma série de atividades voltadas à saúde, ao bem-estar, à qualificação profissional e à conscientização. Entre as iniciativas previstas estão palestras sobre organização financeira da mulher, empreendedorismo feminino, formalização do Microempreendedor Individual (MEI), além de orientações sobre acesso ao crédito e capacitação profissional.

A programação também contempla ações de promoção à saúde, com a divulgação de um guia de exames preventivos, incluindo papanicolau e mamografia, além de rodas de conversa e palestras sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, com orientações sobre rede de apoio e canais de denúncia. Outro destaque será a atividade voltada ao público masculino intitulada “E aí, José?”, que busca estimular reflexões sobre respeito, responsabilidade e o papel dos homens na construção de relações mais igualitárias.

Além das atividades educativas, o cronograma inclui momentos voltados ao bem-estar e à interação entre as participantes, com aulas de pilates, espaço de autocuidado com serviços de maquiagem, design de sobrancelhas e massagem rápida. O evento também contará com um espaço instagramável com fotografias realizadas pela Secretaria de Comunicação, além de uma feira com barracas de empreendedoras locais, organizada em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

A programação ainda prevê sorteio de brindes para as participantes e distribuição de mudas de plantas, incentivando momentos de integração e valorização das mulheres que contribuem diariamente para o desenvolvimento da cidade.

De acordo com a coordenadora executiva Elen de Oliveira, a proposta da iniciativa é ampliar o acesso à informação e fortalecer o protagonismo feminino no município. “Mais do que uma celebração, essa semana foi pensada como um espaço de acolhimento, informação e fortalecimento. Queremos incentivar o cuidado com a saúde, estimular a autonomia financeira e promover reflexões importantes sobre respeito, igualdade e valorização das mulheres em nossa sociedade”, destacou.

