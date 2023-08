Ferraz alcança segundo lugar no ranking de qualidade das Finanças

Ferraz de Vasconcelos alcançou o segundo lugar no ranking de qualidade das informações contábeis e fiscais elaborado pelo Ministério da Economia referente a 2022. Entre os municípios da Grande São Paulo, a cidade ficou na vice-liderança, atrás apenas da campeã Arujá, no levantamento feito pelo governo federal, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional. Ferraz conseguiu nota B, alcançando 90,3 pontos.

Todas as prefeituras do Brasil são obrigadas a preencher os dados sobre as suas finanças nos registros contábeis do governo federal. Depois que o balanço dos municípios é fechado dentro de um prazo, o Ministério da Economia faz uma avaliação da qualidade das informações prestadas e o nível de detalhamento. E em cima deste estudo faz uma classificação; se o resultado econômico for regular e favorável e se existe risco algum risco de endividamento, além de diversos outros fatores.

“Este levantamento demonstra a qualidade das informações prestadas e a saúde financeira dos entes federativos: quanto maior é a nota, maior é a avaliação e mais bem colocado é o município”, afirmou o secretário de Fazenda, Pedro Paulo Teixeira Jr.

No ranking do ano passado, referente a 2021, por exemplo, Ferraz ocupou a 8ª posição; em 2020 estava em 12º lugar, entre as cidades da Grande São Paulo

A prefeita Priscila Gambale comemorou o segundo lugar, com 90,3% e já afirmou que, em breve, a cidade pode chegar ao primeiro lugar: “Aqui é trabalho sério, sem enganação”, afirmou.

Para o secretário de Fazenda, o resultado é fruto de muito trabalho e ele parabenizou todos os servidores e colaboradores da pasta: “Este resultado compartilho com eles, pois se não tivesse uma equipe comprometida nada disso seria possível; Ferraz está nos trilhos da responsabilidade fiscal com este resultado, do órgão máximo da contabilidade pública no País”, finalizou.