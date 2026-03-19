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Jornal Diário de Suzano - 19/03/2026
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Fazenda

Ferraz alerta para vencimento da primeira parcela e cota única do IPTU 2026

Pagamento deve ser realizado até amanhã, 20 de março; contribuintes que optaram pela cota única têm desconto de até 10%

19 março 2026 - 18h56Por De Ferraz
Prefeitura de Ferraz alerta prazo do IPTUPrefeitura de Ferraz alerta prazo do IPTU - (Foto: Divulgação/Secom Ferraz)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos alerta os contribuintes sobre o vencimento da primeira parcela e da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026, que acontece amanhã, sexta-feira, 20 de março.

Os contribuintes que optaram pelo pagamento à vista, em cota única, têm direito a desconto de até 10% sobre o valor total do imposto. Já aqueles que parcelaram o pagamento devem quitar a primeira das parcelas até a mesma data para evitar multa e juros.

O pagamento pode ser realizado nas agências do Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander e Caixa Econômica Federal. Também é possível o pagamento via PIX. Para quem não recebeu o carnê ou o extraviou, a segunda via pode ser emitida gratuitamente no site da Prefeitura, na área de serviços online.

Os contribuintes que enfrentam dificuldades para realizar o pagamento podem procurar a Secretaria da Fazenda para solicitar renegociação de débitos ou parcelamento em condições especiais, conforme legislação municipal vigente.

A Secretaria da Fazenda orienta que os contribuintes verifiquem seus carnês com antecedência e, em caso de dúvidas sobre valores, descontos ou formas de pagamento, entrem em contato pelos canais oficiais de atendimento. O órgão também reforça que não envia boletos por e-mail ou aplicativos de mensagens, alertando a população para possíveis tentativas de golpe.

Para mais informações, os contribuintes podem acessar o site oficial da Prefeitura, www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br,  ou comparecer presencialmente à Secretaria da Fazenda localizada na R. Pedro Foschini, 200 - Vila Romanópolis. 

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