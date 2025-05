Ferraz amplia projeto de educação empreendedora nas escolas

Em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), os alunos da rede municipal de ensino de Ferraz de Vasconcelos terão acesso à educação empreendedora e novas aprendizagens financeiras por meio do projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), lançado nesta terça-feira (6) pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico e Agricultura e Educação.

O primeiro encontro reuniu 20 diretores das unidades municipais na Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (ACIFV), no Sítio Paredão, para discutir o conteúdo pedagógico, práticas de aprendizagem e o processo de adesão do projeto. Segundo a secretária de Educação, Paula Trevizolli, mais de mil estudantes ferrazenses já participaram do JEPP e a expectativa é que, com a ampliação, mais crianças e jovens tenham a oportunidade de aprender atitudes essenciais para a gestão da própria vida. “Por meio de atividades lúdicas, o ambiente da aprendizagem sensibiliza cada aluno a tomar decisões e a ter um olhar observador para que possa identificar oportunidades de inovação mesmo em situações desafiadoras”, pontua.

O JEPP segue quatro pilares importantes da educação propostos pela Unesco, como aprender a conhecer e adquirir instrumentos; fazer para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos para participar e colaborar com os outros em todas as atividades humanas e integrar as três propostas precedentes.

Aliado a um ambiente confortável, o curso contará com materiais didáticos, tanto para professores quanto alunos, e favorece o envolvimento dos estudantes no próprio ato de fazer, pensar e aprender, características fundamentais dos comportamentos empreendedores, já que o aluno reconhece que suas contribuições são importantes e valorizadas.

“A participação da comunidade escolar como um todo será de extrema importância, principalmente pelo espírito de coletividade. O Sebrae é um grande parceiro da municipalidade e trará toda sua experiência, estimulando o protagonismo juvenil para despertar e fortalecer o espírito empreendedor ainda na juventude, afinal, essa é uma importante lição que deve ser aprendida desde cedo”, afirma o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico, Daniel Balke.