Região

Ferraz amplia Zona Azul e reforça regras de isenção para idosos e pessoas com deficiência

25 novembro 2025 - 08h00Por de Ferraz
Ferraz amplia Zona Azul e reforça regras de isenção para idosos e pessoas com deficiênciaFerraz amplia Zona Azul e reforça regras de isenção para idosos e pessoas com deficiência - (Foto: Laura Ramos/Secom Ferraz)

Ferraz de Vasconcelos amplia Zona Azul e reforça regras de isenção para idosos e pessoas com deficiência A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos anunciou a ampliação do sistema de Zona Azul no município, com a criação de 86 novas vagas na região da Estação Giannetti.

A medida acompanha o aumento do fluxo de veículos no entorno da estação e busca melhorar a organização viária, a segurança e a rotatividade para motoristas que utilizam o local diariamente. Além da ampliação, a Prefeitura reforça que a isenção de cobrança na Zona Azul é válida exclusivamente para idosos (60+) e pessoas com deficiência.

O benefício, no entanto, só é assegurado quando o motorista utiliza vagas específicas, devidamente sinalizadas, e apresenta o cartão de identificação regulamentado pelo Contran. A gestão destaca ainda que a isenção não é ilimitada. Assim como os demais usuários do sistema rotativo, os veículos que ocupam vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência devem respeitar o tempo máximo de permanência indicado na sinalização.

O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Osni Pasquarelli, afirma que a medida busca equilibrar prioridade e organização.

“Nosso compromisso é garantir que idosos e pessoas com deficiência tenham prioridade real no uso das vagas, sem comprometer a rotatividade que mantém a Zona Azul funcionando de forma organizada e eficiente”, declarou. Segundo a Prefeitura, as ações fazem parte de um conjunto de iniciativas voltadas à melhoria da mobilidade urbana e à otimização do uso dos espaços públicos de estacionamento. A administração permanece à disposição para esclarecimentos à população.

