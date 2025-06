Ferraz apresenta ferramentas para ampliar eficácia dos serviços públicos

Membros da Controladoria Geral do Município de Ferraz de Vasconcelos apresentaram à prefeita Priscila Gambale, as novas ferramentas de gestão que estão sendo implantadas na administração municipal para ampliar a eficácia e a eficiência da Prefeitura.

O trabalho iniciado em 2023 está fundamentado em metodologias de gestão de processos, pesquisas aplicadas e mapeamento de políticas públicas, além da verificação do uso adequado dos recursos municipais.

Segundo o controlador geral do município, Anderson Lima, antes da implantação dos atuais sistemas de informação e inteligência na Prefeitura, era bem mais difícil acompanhar e gerenciar os processos existentes.

"Quando assumimos em 2023, não havia um controle efetivo dos dados estatísticos. A apuração das informações era lenta, apresentava inconsistências, e a atualização dos relatórios exigia vários dias de trabalho. Havia ausência de clareza em alguns registros, o que impactava diretamente no desempenho durante as auditorias do Tribunal de Contas”, comentou Anderson.

Atualmente, por meio de uma parceria com a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), quatro sistemas foram desenvolvidos, permitindo que a coleta de dados e o fluxo de informações ocorram quase imediatamente. Além disso, são realizadas pesquisas diárias com os munícipes, gerando dados precisos que subsidiam ações concretas de melhoria na prestação dos serviços públicos.

Segundo a prefeita Priscila Gambale, o próximo passo será a criação do Simplifica Ferraz, uma plataforma pública para ser um canal direto entre a população e as secretarias municipais, gerando mais eficiência e agilidade.

“Através do Simplifica Ferraz, a Prefeitura vai modernizar o atendimento ao cidadão, aumentar a transparência e reduzir a burocracia, tudo isso irá melhorar a gestão utilizando a tecnologia a favor da população”, disse Gambale.

A Controladoria também realiza a auditoria e o acompanhamento das obras do município por meio de visitas e requisições as secretarias competentes. O objetivo das visitas é para verificar o andamento das execuções das obras, e dentro das atribuições da Controladoria, identificar possíveis pontos de atenção no desenvolvimento dos trabalhos.

Caso haja algum apontamento, o órgão de controle requererá as providências junto à secretaria competente, sempre visando o espírito de colaboração e trabalho em equipe com as demais secretarias, para fortalecer a gestão pública, e garantir a eficiência e a eficácia da prestação dos serviços públicos.